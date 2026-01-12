Inteligência Artificial

Nvidia vai investir US$ 1 bi em um laboratório de medicamentos com IA em parceria com a Eli Lilly

Laboratório no Vale do Silício busca automatizar etapas da pesquisa farmacêutica com inteligência artificial

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14h37.

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira, 12, um investimento de até US$ 1 bilhão ao longo dos próximos cinco anos na criação de um novo laboratório conjunto com a farmacêutica Eli Lilly. A iniciativa visa acelerar o uso de inteligência artificial na descoberta e desenvolvimento de medicamentos.

A instalação será construída no Vale do Silício, aproximando a operação laboratorial da Lilly do ecossistema de inovação da Nvidia. A empresa, hoje a mais valiosa do mundo em valor de mercado, informou que o projeto será financiado conjuntamente, sem detalhar os termos financeiros do acordo.

A expectativa é que a IA possa automatizar etapas da pesquisa farmacêutica que ainda dependem fortemente de cientistas conduzindo experimentos físicos. Segundo a Nvidia, o novo centro permitirá que engenheiros aprendam a operar equipamentos laboratoriais e desenvolvam soluções computacionais capazes de executar parte dessas funções.

O investimento integra a estratégia da Nvidia de ampliar o uso de seus chips aceleradores de IA, hoje dominantes no setor, para além do núcleo de grandes empresas de tecnologia — que concentram a maior parte de sua receita. A saúde e a indústria farmacêutica estão entre os segmentos que a companhia mapeia como promissores para a adoção em larga escala de IA aplicada.

Novos investimentos

Além da parceria com a Lilly, a Nvidia anunciou novas colaborações no setor. Entre elas, um projeto com a Thermo Fisher Scientific para integrar seus equipamentos ao supercomputador DGX Spark da Nvidia, permitindo controle automatizado de laboratórios.

A empresa também atua com a Multiply Labs para ensinar robôs a executar procedimentos de pesquisa. A longo prazo, o objetivo é viabilizar laboratórios autônomos, operados por sistemas de IA e robótica.

O laboratório de inovação focará inicialmente na descoberta de fármacos e no desenvolvimento de modelos de IA. A parceria se baseia em um anúncio anterior, feito em outubro, quando Nvidia e Lilly revelaram a construção de um supercomputador dedicado à farmacêutica, com previsão de operação total no primeiro trimestre de 2026.

Funcionários das duas companhias atuarão em conjunto, em um modelo que busca integração entre competências técnicas e científicas. A Lilly afirmou que a colaboração permitirá acesso contínuo a talentos especializados em computação de ponta e ciências da vida.

A movimentação reforça a estratégia da Nvidia de diversificação setorial e marca uma nova fase da aplicação de IA na indústria farmacêutica. Embora ainda nos estágios iniciais, o uso da tecnologia em processos laboratoriais avança com investimentos que visam reduzir custos, acelerar prazos e gerar inovação em escala.

