Esta técnica simples faz o ChatGPT analisar temas com mais profundidade; veja como usar

Grande parte dos usuários do ChatGPT faz perguntas curtas — e recebe respostas igualmente superficiais. Mas a qualidade da IA depende diretamente da forma como você se comunica com ela.

Uma técnica simples pode elevar esse padrão: peça ao ChatGPT para “explicar passo a passo” ou “analisar em etapas”. Essa mudança de comando orienta a IA a estruturar melhor as informações, mostrando seu raciocínio em cada etapa.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

Por que funciona

O ChatGPT organiza conteúdo a partir de padrões. Quando você solicita uma explicação “em etapas”, o modelo prioriza clareza, hierarquia de ideias e detalhes. Isso transforma respostas genéricas em análises aprofundadas.

Essa técnica é valiosa em:

Estudos e revisões de conteúdo técnico

Preparação de apresentações e relatórios

Diagnósticos de problemas complexos no trabalho

Planejamento de estratégias em marketing, negócios ou investimentos

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

Em vez de respostas “em bloco”, você recebe um roteiro organizado para tomar decisões com mais segurança.

Como usar na prática

Veja exemplos de prompts:

“Explique passo a passo como funciona a política monetária no Brasil.”

“Liste em etapas os passos para criar uma estratégia de marketing digital eficiente.”

“Analise os pontos fortes e fracos desta ideia de negócio em tópicos.”

Pequenas mudanças na forma de pedir podem fazer a IA trabalhar melhor a seu favor.

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

A grande oportunidade

Saber “extrair inteligência da IA” vai ser uma habilidade decisiva no mercado de trabalho. Em um mundo em que a tecnologia evolui rápido, quem domina o uso estratégico de ferramentas como o ChatGPT ganha tempo, clareza e vantagem competitiva.

De olho nisso, EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Garanta sua vaga agora no pré-MBA em Inteligência Artificial da EXAME | Saint Paul. São 4 aulas online, certificado e conteúdo prático por apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.