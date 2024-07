Quem pode fazer o Cadastro Único?

Informações completas das famílias brasileiras que necessitam de um suporte de programas sociais são concentradas no CadÚnico. A plataforma é um facilitador para que o Governo Federal tenha mais respaldo para realizar a distribuição de renda e ter a visibilidade sobre quais famílias estão mais vulneráveis aqui no Brasil.

Mas, você sabe quem tem direito e pode se cadastrar no CadÚnico? Neste artigo, te contaremos em detalhe como funciona essa base cadastral, quais benefícios estão inclusos nela e como se inscrever.

O que é o CadÚnico?

O Cadastro Único, abreviação para CadÚnico, é um serviço do Governo Federal que tem o objetivo de concentrar em uma só plataforma todas as informações das famílias que possam ter direito a programas sociais.

Desta forma, é possível identificar as famílias de baixa renda em todo o território nacional, e encaminhá-las para a inclusão de benefícios em suas rendas, como é o caso do Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e, também, ter acesso a outros programas menores, como o Auxílio Gás.

Para além disso, o CadÚnico não deixa de ser uma ferramenta de dados, em que é possível identificar padrões e situações que levam ao desenvolvimento de novos programas sociais, de acordo com as necessidades da população.

Quem tem direito ao Cadastro Único?

Podem se inscrever no CadÚnico famílias que têm renda mensal de até meio salário-mínimo (R$ 1.412) por pessoa, o equivalente a R$ 706,00, segundo informações da Agência Gov.

Quem deve fazer o Cadastro Único?

Para que seja possível ter acesso aos benefícios dos programas sociais que se baseiam no Cadastro Único para a seleção, famílias que vivem com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa devem ser registradas no Cadastro Único para serem incluídas nessa seleção.

Segundo a Caixa, devem estar cadastradas as famílias de baixa renda:

Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; ou

Que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal ​tota​l.

Como solicitar o CadÚnico?

Para se cadastrar no CadÚnico é bem fácil. Por ser um serviço destinado a pessoas de baixa renda, todo o processo é gratuito e feito presencialmente. O ideal é que o chefe da família compareça a um posto de atendimento do Governo para solicitar o cadastro.

Para isso, é preciso levar os documentos de todas as pessoas da família que moram com o responsável. É importante levar os CPFs de todos e um comprovante de residência, de preferência a conta de luz.

Vale lembrar que não é possível fazer o cadastro individualmente de membros da mesma família no CadÚnico. Todos que moram na mesma casa precisam estar incluídos no mesmo cadastro, que deve ser constantemente atualizado.

Quais as vantagens do CadÚnico?

As principais vantagens do CadÚnico estão relacionadas a possibilidade de famílias de baixa renda terem acesso a programas sociais de complementação de renda e ajuda de custo, a fim de ter uma vida mais digna e próspera. Dentre os programas que utilizam o CadÚnico, estão:

Bolsa Família;

Benefício de Prestação Continuada (BPC) ;

Tarifa Social da Energia Elétrica;

Carteira da Pessoa Idosa;

Minha Casa, Minha Vida;

Água para Todos;

Isenção de Taxas de Concurso Público.

Esses são só exemplos de benefícios que podem ser extraídos a partir de um cadastro no CadÚnico. Qualquer programa social que necessita de uma ficha técnica e cadastral do cidadão pode usar o CadÚnico como uma ferramenta no processo de identificação e verificação dos dados.