Com Reddit, Google encontra parceiro improvável para treinar modelos de IA

Quem já visitou o Reddit para ver memes ou a opinião da internet sobre um conteúdo nichado, pode se surpreender com a informação de que o fórum online está prestes a fechar um acordo com o Google para treinar os modelos de inteligência artificial (IA) da gigante com o conteúdo produzido na rede social.

As informações são da Reuters, que afirma que o contrato é de US$ 60 milhões por ano. Segundo fontes da publicação, o Reddit estaria buscando novas formas de gerar receita enquanto se prepara para anunciar seu IPO.

Empresas que desenvolvem ferramentas de IA têm fechado parcerias com companhias de mídia para treinar e diversificar os modelos, além de escapar de um eventual processo por direitos autorais.

O jornal americano New York Times, por exemplo, processou a OpenAI e a Microsoft por treinar seus modelos ChatGPT e Copilot através da "cópia e uso de milhões" de seus artigos.

O Reddit é uma rede social que existe desde 2005. Há milhares de fóruns sobre temas diversos, e quem constrói o conteúdo é a própria comunidade de usuários. Por isso a parceria com o Google surpreende um pouco: apesar da riqueza em conteúdo, a qualidade não parece estar garantida.

Ano passado, o Reddit disse que passaria a cobrar das empresas o acesso à sua interface de programação de aplicativos (API), por onde o conteúdo publicado nos fóruns é distribuído para mecanismos de busca como o Google.

Reddit prepara IPO

A empresa americana está prestes a anunciar sua oferta pública inicial (IPO), ainda em fevereiro deste ano. No início de 2022, era estimado que a empresa valia cerca de US$ 15 bilhões.

De acordo com o Wall Street Journal, o Reddit planeja colocar uma grande parte de suas ações de IPO nas mãos de 75 mil dos seus usuários mais ativos.

Numa medida incomum e um tanto arriscada, os usuários terão a oportunidade de comprar as ações pelo preço inicial de oferta pública antes que elas comecem a ser negociadas, um privilégio normalmente reservado apenas para grandes investidores.

