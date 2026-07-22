O dinheiro chega antes da maturidade financeira

Ao longo dos anos trabalhando com atletas e executivos de alto desempenho, aprendi uma lição que aparece com mais frequência do que as pessoas imaginam: o dinheiro costuma chegar antes da maturidade financeira.

Com a Copa do Mundo em andamento, voltamos a falar dos números impressionantes que cercam o futebol profissional. Contratos milionários, patrocínios globais e fortunas que parecem pertencer a outro planeta. Quando olhamos para os principais nomes do futebol mundial, é fácil concluir que o aspecto financeiro da vida desses atletas está resolvido.

Mas existe uma pergunta que quase nunca aparece nessa conversa.

O que acontece com esse dinheiro vinte anos depois?

Essa talvez seja uma das questões mais relevantes e menos discutidas do esporte profissional. Porque ganhar muito dinheiro e construir patrimônio são habilidades diferentes. E, em muitos casos, a distância entre uma e outra é maior do que imaginamos.

Ao longo dos últimos anos trabalhando com atletas, empresários e executivos, percebi que esse desafio não é exclusivo do futebol. Ele aparece sempre que a renda cresce mais rápido do que a maturidade financeira.

No caso dos jogadores, o contraste é visível porque é mais extremo.

A maioria dos profissionais passa décadas construindo carreira antes de atingir seu pico financeiro. Quando o dinheiro realmente chega, já existe um repertório de decisões, erros, acertos e aprendizados acumulados ao longo do caminho.

O jogador de futebol faz o percurso inverso.

Estreia entre os 16 e os 18 anos. Os maiores contratos costumam chegar entre os 20 e os 28 anos. A aposentadoria, na maioria dos casos, acontece entre os 35 e os 40 anos, décadas antes da maior parte das profissões.

Em outras palavras, as decisões financeiras mais importantes da vida chegam quando o atleta ainda está se tornando adulto.

E isso não tem relação com inteligência.

Tem relação com contexto.

Esses jovens dedicaram praticamente toda a adolescência a uma única missão. Enquanto colegas da mesma idade exploravam diferentes experiências, eles treinavam, viajavam, competiam e conviviam diariamente com a pressão de saber que apenas uma pequena parcela chegaria ao profissional. O futebol exige dedicação quase exclusiva para formar atletas de alto nível. Mas a vida continua exigindo outras competências.

Talvez por isso, não seja surpresa que tantos casos de dificuldades financeiras apareçam anos depois do encerramento da carreira. Ronaldinho Gaúcho encerrou uma das carreiras mais brilhantes da história do futebol com contas bloqueadas pela Justiça. Vampeta, campeão mundial com a Seleção Brasileira, teve bens penhorados por dívidas. Zago, ex-zagueiro da Seleção, teve sua falência decretada em 2024 em razão de uma dívida relacionada a um negócio de vinhos.

São histórias diferentes, com contextos distintos, mas que apontam para um mesmo fenômeno: renda elevada, por si só, não garante segurança financeira de longo prazo.

O problema, na minha experiência, raramente começa com um investimento ruim.

Ele começa antes.

Começa quando ninguém explicou, de forma clara, a diferença entre renda e patrimônio.

Parece uma distinção simples, mas ela ajuda a explicar boa parte dos casos de riqueza que desaparecem poucos anos depois de ter sido construída.

Um jogador pode movimentar dezenas de milhões de reais ao longo da carreira e chegar à aposentadoria sem um patrimônio relevante. Isso acontece quando o padrão de vida cresce na mesma velocidade dos contratos, quando não existe planejamento para a vida depois do futebol ou quando decisões importantes são tomadas sem estrutura adequada de apoio.

A dinâmica costuma ser parecida. À medida que a renda aumenta, o padrão de vida acompanha o movimento quase naturalmente. Novas despesas surgem, compromissos financeiros se tornam permanentes e aquilo que parecia perfeitamente administrável durante os anos de abundância passa a depender da continuidade daquela renda.

O problema é que a renda é temporária.

O patrimônio deveria ser permanente.

Mas aqui está o ponto que mais me interessa nessa discussão: esse não é um problema do futebol.

É um problema de qualquer pessoa em fase de alta renda.

Conheço empresários que venderam empresas por valores expressivos e, alguns anos depois, possuíam menos patrimônio do que imaginavam. Executivos que chegaram ao topo da carreira com remunerações elevadas e se aposentaram sem reservas compatíveis com tudo o que ganharam. Profissionais brilhantes que confundiram aumento de renda com construção de riqueza durante anos.

A lógica costuma ser a mesma. O dinheiro entra, o padrão de vida se ajusta rapidamente à nova realidade e as despesas passam a ser tratadas como permanentes. Quando a renda diminui, seja por uma mudança de carreira, pela venda de uma empresa que não se repetirá ou simplesmente pelo passar do tempo, descobre-se que o patrimônio que deveria ter sido construído não acompanhou a mesma velocidade.

Junto com o sucesso financeiro chegam também as oportunidades. Negócios promissores, sociedades aparentemente vantajosas e investimentos que prometem retornos extraordinários. Uma situação que observo com frequência é o aumento exponencial da quantidade de pessoas interessadas em apresentar oportunidades justamente quando alguém passa a ganhar mais dinheiro.

Naturalmente, muitas dessas oportunidades são legítimas e podem fazer sentido dentro de uma estratégia patrimonial. O problema é que nem todas são. E saber distinguir uma boa oportunidade de uma armadilha costuma exigir experiência, conhecimento e, principalmente, capacidade de dizer não quando necessário.

Existe uma comparação que sempre me parece reveladora.

Quando um jogador sofre uma lesão séria, ninguém espera que ele conduza sozinho sua recuperação. Médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, preparadores físicos e especialistas passam a fazer parte da rotina porque todos entendem que uma carreira de alto desempenho exige suporte profissional.

Patrimônio não é diferente.

Também exige planejamento, acompanhamento e pessoas qualificadas para ajudar nas decisões mais importantes. Mas ainda existe, no futebol e fora dele, a ideia de que dinheiro pode ser administrado apenas por instinto ou pela confiança depositada em quem está por perto.

Talvez esteja aí uma oportunidade pouco explorada.

Os clubes brasileiros evoluíram de forma impressionante em preparação física, análise de desempenho, psicologia esportiva e tecnologia. Todos esses avanços ajudaram a formar atletas melhores.

Talvez tenha chegado o momento de ampliar essa conversa também para a formação financeira.

Quando a Copa do Mundo terminar, saberemos exatamente quem levantou a taça.

O que quase nunca saberemos é quantos daqueles atletas conseguirão transformar uma carreira extraordinária em segurança financeira duradoura.

O futebol é especialista em formar atletas capazes de competir no mais alto nível.

A questão é quem está preparando esses mesmos atletas para administrar o patrimônio que construíram ao chegar lá.

Porque, quando os aplausos diminuem, os contratos acabam e a carreira chega ao fim, não é o tamanho do último salário que determina o futuro.

São as decisões tomadas ao longo de toda a trajetória.