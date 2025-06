Reddit vira destaque nas buscas do Google, mas tem dificuldade para transformar tráfego em receita

Desde que fechou um acordo de US$ 60 milhões com o Google, o Reddit passou a ganhar visibilidade nos resultados da nova ferramenta de busca com inteligência artificial (IA), o AI Overview. A exposição rendeu à empresa o posto de segunda fonte mais citada nos resumos automatizados, segundo a consultoria Semrush — atrás apenas do Quora.

Esse protagonismo turbinou o tráfego para a rede social. Mas parte significativa desse crescimento tem vindo de usuários “não logados”, que acessam o conteúdo diretamente do Google e passam pouco tempo na plataforma — o que dificulta a conversão de cliques em receita.

Analistas da Redburn Atlantic e do Wells Fargo alertam que essa dependência torna o Reddit vulnerável às mudanças nos algoritmos do Google, o que pode afetar a audiência e, por consequência, a receita publicitária. O tráfego vindo de buscas com IA tende a gerar menos cliques, reduzindo o engajamento real com o site.

Alta receita e lucro inédito no 1º trimestre

Apesar das dúvidas estruturais, o Reddit apresentou um resultado financeiro robusto no primeiro trimestre de 2025. A receita total cresceu 61% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando US$ 392,4 milhões. Desse total, US$ 358,6 milhões vieram de publicidade, enquanto a receita com licenciamento de dados e outras fontes aumentou 66%, chegando a US$ 33,7 milhões.

A companhia reverteu o prejuízo de mais de meio bilhão no 1T24 e registrou lucro líquido de US$ 26,2 milhões. A margem bruta subiu para 90,5%, e o fluxo de caixa operacional atingiu US$ 127,6 milhões. O lucro por ação foi de US$ 0,13, contra prejuízo significativo no ano anterior.

A base de usuários ativos diários únicos (DAUq) subiu 31%, somando 108,1 milhões. A receita internacional também avançou, com alta de 82% na comparação anual.

No campo publicitário, o número de anunciantes ativos cresceu mais de 50%, com destaque para os setores farmacêutico, varejista, automotivo, telecom e financeiro. Mesmo com esse crescimento, os gastos com investimentos foram baixos: apenas US$ 1 milhão, o equivalente a menos de 1% da receita.

Ações oscilam com IA e incertezas sobre modelo de negócio

Após os bons resultados, as ações do Reddit chegaram a subir 19% no pregão estendido. Ainda assim, o mercado segue dividido sobre o potencial de monetização da empresa.

Desde a estreia na bolsa, em março de 2024, os papéis passaram por fortes oscilações, com picos e quedas ligados a resultados e notícias sobre o Google.

A ação abriu capital a US$ 47 e chegou a ultrapassar os US$ 230 em fevereiro de 2025. Em 14 de junho, o papel era negociado a US$ 118,18, ainda abaixo do pico. No acumulado de 12 meses, a valorização é de quase 77%.

As estimativas dos analistas variam entre US$ 75 e US$ 244, refletindo a combinação de crescimento sólido e riscos estruturais. O principal deles: a dependência de uma audiência vinda do Google que pouco interage, e cujo valor de longo prazo segue incerto.