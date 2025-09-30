Quem está ficando rico com IA? Conheça os 7 principais bilionários do setor

O boom da inteligência artificial criou uma nova geração de bilionários, que faturam desde o fornecimento de hardware até soluções de dados e entretenimento digital. De acordo com levantamentos recentes, essas sete personalidades lideram o ranking de riqueza no setor.

Jensen Huang – US$ 113 bilhões

CEO da Nvidia, Huang lucra com a explosão de GPUs usadas em grandes modelos de linguagem, como ChatGPT e Meta LLaMA. A Nvidia atingiu em julho de 2025 valor de mercado de US$ 4 trilhões, e os 3% de participação de Huang o colocam entre os 20 mais ricos do mundo.

Alexandr Wang – US$ 2,7 bilhões

Fundador da Scale AI aos 19 anos, Wang revolucionou a rotulagem de dados para machine learning. Aos 28, é um dos bilionários empreendedores mais jovem do setor, com 14% de participação na empresa de US$ 14 bilhões, que atende clientes como Google, Meta e General Motors.

Sam Altman – US$ 1,9 bilhão

CEO da OpenAI, Altman não possui participação na companhia avaliada em US$ 300 bilhões, mas acumulou fortuna pessoal com investimentos em Stripe, Reddit e com a venda de sua startup Loopt por US$ 42 milhões. Seu trabalho popularizou ferramentas de IA generativa, como o ChatGPT.

Phil Shawe – US$ 1,8 bilhão

Co-CEO da TransPerfect, Shawe transformou a empresa de tradução e localização em um negócio de US$ 1,3 bilhão anuais, e usa IA para aumentar eficiência e escala. Ele detém 99% da companhia.

Dario Amodei – US$ 1,2 bilhão

Ex-OpenAI, Amodei fundou a Anthropic em 2021, focada em IA segura e alinhada. A empresa é avaliada em US$ 61,5 bilhões, e reflete o crescente interesse em sistemas éticos de IA.

Liang Wenfeng – US$ 1 bilhão

Ex-gestor de hedge funds, Wenfeng criou o modelo DeepSeek-R1, capaz de competir com ChatGPT em algumas métricas e reduzir custos computacionais em 80%, impulsionando seu patrimônio e tornando-o destaque no cenário de IA da China.

Yao Runhao – US$ 1,3 bilhão

CEO da Paper Games, Yao desenvolveu Love and Deepspace, jogos de namoro interativos com IA que atraem mais de seis milhões de usuários por mês na China, com foco no público feminino e narrativa impulsionada por IA.

Esses bilionários exemplificam que a riqueza na era da IA não vem apenas de criar tecnologia, mas de aplicá-la estrategicamente em diferentes setores, incluindo hardware, dados, ética e entretenimento digital.

