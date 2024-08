Anthropic lança inteligência artificial Claude no Brasil com foco em uso corporativo

A startup de inteligência artificial Anthropic disponibilizou nesta quinta-feira, 1º, o chatbot, Claude, no Brasil. Consumidores finais e empresas poderão acessar a ferramenta pela internet, nos aplicativos gratuitos para Android e iOS (versão Claude 3.5 Sonnet) e nos canais para desenvolvedores integrarem o recurso em seus aplicativos.

O diferencial do Claude está no uso corporativo. Em testes recentes, ele se mostrou melhor que os ricas em administrar tarefas que envolvem grandes volumes de dados, em cálculos matemáticos e também escrita de códigos de programação.

No âmbito pessoal, pode ajudar em todos os tipos de tarefas, incluindo aprendizado acadêmico, tradução de idiomas e planejamento de viagens.

Expandir para competir

Embora a Anthropic afirme que seus modelos de IA estão tecnicamente no mesmo nível das ofertas da OpenAI e do Google, a startup tem enfrentado dificuldades para ganhar tração com os consumidores.

O aplicativo Claude para iOS teve uma recepção morna durante seu lançamento há dois meses, com 157.000 downloads globais totais durante sua primeira semana no mercado, em comparação com os 480.000 downloads do aplicativo ChatGPT para iOS nos primeiros cinco dias .

A eficácia dessa estratégia dependerá, em grande parte, de como os consumidores irão adotar e utilizar o aplicativo Claude em comparação com alternativas já estabelecidas no mercado.

Os principais laboratórios de IA no mundo