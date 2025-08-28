Os mais novos bilionários do Brasil, segundo a Forbes

A Forbes divulgou nesta quinta-feira, 28, a lista mais atualizada de bilionários brasileiros, com destaque para a entrada de 31 novos nomes que alcançaram pela primeira vez o status de patrimônio superior a R$ 1 bilhão.

Segundo o site, este fenômeno reflete uma diversificação de caminhos para a riqueza no Brasil, abrangendo desde heranças familiares até o sucesso de empreendedores e executivos em setores emergentes e essenciais para a economia.

Destaques entre os novos bilionários

Um dos destaques é Iris Abravanel, viúva do apresentador Silvio Santos, que morreu em 2024. Ao lado de suas seis filhas, Iris assumiu o comando do legado que inclui o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e negócios em setores como varejo, hotelaria e cosméticos. Sua ascensão reflete o poder do legado familiar e sua influência no mercado de mídia e serviços no Brasil.

Outro nome de destaque é Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, de apenas 29 anos, que se tornou o mais jovem bilionário da lista. Filho de Marcel Herrmann Telles, sócio de longa data da AB InBev e 3G Capital, Max herdou uma parte significativa do império que inclui a maior cervejaria do mundo e outras empresas, começando discretamente sua carreira no mundo dos investimentos.

WEG: o império da indústria brasileira

A tradicional WEG, fabricante nacional de motores elétricos, também se destacou entre os novos bilionários.

A empresa, conhecida por sua atuação no setor de energia e automação, foi responsável por criar sete novos bilionários em 2025, incluindo executivos, membros do conselho e herdeiros, refletindo a força do setor industrial brasileiro no cenário global.

Novos rostos no setor de energia e infraestrutura

Perfis como Lauro Fiuza, fundador do Grupo Servtec, que atua na geração de energia renovável (eólica, solar, térmica e hídrica), e Maurício Perez Botelho, membro das famílias fundadoras da Energisa, revelam como setores essenciais para o futuro da economia brasileira, como energia sustentável e infraestrutura, estão gerando riqueza significativa.

O perfil dos bilionários brasileiros

Em 2025, dos 300 bilionários brasileiros, 240 são homens, com uma fortuna conjunta de R$ 1,68 trilhão. Já as 60 mulheres que fazem parte da lista acumulam R$ 343,7 bilhões.

Vicky Safra, do tradicional grupo Safra, é a única mulher entre os dez mais ricos do Brasil em 2025, o que ilustra a crescente, mas ainda limitada, presença feminina no topo da pirâmide financeira.

O crescimento econômico e a diversificação da riqueza

Este aumento no número de bilionários reflete um ambiente econômico robusto, com mais da metade dos bilionários brasileiros tendo visto suas fortunas crescerem nos últimos 12 meses.

A Forbes assegura a confiabilidade do ranking, baseando-se em dados públicos e auditados, embora reconheça que algumas fortunas podem estar subestimadas devido a limitações na divulgação de ativos como imóveis e obras de arte.