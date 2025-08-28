Os mais novos bilionários do Brasil, segundo a Forbes

(Reprodução/Instagram)
Publicado em 28 de agosto de 2025 às 13h05.
A Forbes divulgou nesta quinta-feira, 28, a lista mais atualizada de bilionários brasileiros, com destaque para a entrada de 31 novos nomes que alcançaram pela primeira vez o status de patrimônio superior a R$ 1 bilhão.
Segundo o site, este fenômeno reflete uma diversificação de caminhos para a riqueza no Brasil, abrangendo desde heranças familiares até o sucesso de empreendedores e executivos em setores emergentes e essenciais para a economia.
Um dos destaques é Iris Abravanel, viúva do apresentador Silvio Santos, que morreu em 2024. Ao lado de suas seis filhas, Iris assumiu o comando do legado que inclui o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e negócios em setores como varejo, hotelaria e cosméticos. Sua ascensão reflete o poder do legado familiar e sua influência no mercado de mídia e serviços no Brasil.
Outro nome de destaque é Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, de apenas 29 anos, que se tornou o mais jovem bilionário da lista. Filho de Marcel Herrmann Telles, sócio de longa data da AB InBev e 3G Capital, Max herdou uma parte significativa do império que inclui a maior cervejaria do mundo e outras empresas, começando discretamente sua carreira no mundo dos investimentos.
A tradicional WEG, fabricante nacional de motores elétricos, também se destacou entre os novos bilionários.
A empresa, conhecida por sua atuação no setor de energia e automação, foi responsável por criar sete novos bilionários em 2025, incluindo executivos, membros do conselho e herdeiros, refletindo a força do setor industrial brasileiro no cenário global.
Perfis como Lauro Fiuza, fundador do Grupo Servtec, que atua na geração de energia renovável (eólica, solar, térmica e hídrica), e Maurício Perez Botelho, membro das famílias fundadoras da Energisa, revelam como setores essenciais para o futuro da economia brasileira, como energia sustentável e infraestrutura, estão gerando riqueza significativa.
Em 2025, dos 300 bilionários brasileiros, 240 são homens, com uma fortuna conjunta de R$ 1,68 trilhão. Já as 60 mulheres que fazem parte da lista acumulam R$ 343,7 bilhões.
Vicky Safra, do tradicional grupo Safra, é a única mulher entre os dez mais ricos do Brasil em 2025, o que ilustra a crescente, mas ainda limitada, presença feminina no topo da pirâmide financeira.
Este aumento no número de bilionários reflete um ambiente econômico robusto, com mais da metade dos bilionários brasileiros tendo visto suas fortunas crescerem nos últimos 12 meses.
A Forbes assegura a confiabilidade do ranking, baseando-se em dados públicos e auditados, embora reconheça que algumas fortunas podem estar subestimadas devido a limitações na divulgação de ativos como imóveis e obras de arte.