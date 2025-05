Anthropic lança modo voz para chatbot Claude

A Anthropic começou a disponibilizar o modo voz para seus aplicativos do chatbot Claude, ainda em fase beta.

A novidade permite que os usuários mantenham conversas inteiramente orais com o assistente, recebendo respostas em áudio enquanto acompanham, simultaneamente, um resumo dos principais pontos da conversa na tela.

De acordo com a Anthropic, o recurso está sendo lançado inicialmente em inglês e será liberado progressivamente para os usuários nas próximas semanas. Já há relatos de pessoas que acessaram o modo voz, utilizando o modelo Claude Sonnet 4 como base para essa função.

Em entrevista ao Financial Times, em março, Mike Krieger, diretor de produto da Anthropic, confirmou que a empresa estava desenvolvendo o modo voz. Ele também mencionou negociações com a Amazon — que é investidora e parceira da Anthropic — e com a startup ElevenLabs, especializada em tecnologias de voz, para futuras melhorias no sistema, embora não tenha detalhado se essas parcerias avançaram.

O modo voz foi criado para facilitar o uso do Claude em situações nas quais o usuário está com as mãos ocupadas. Além do áudio, o aplicativo oferece transcrição da conversa e um resumo do diálogo, permitindo que o usuário alterne rapidamente entre texto e voz.

Outras companhias no setor de inteligência artificial, como OpenAI, Google (com o Gemini Live) e xAI (com o Voice Mode para Grok), também disponibilizam experiências similares que combinam chat e voz.

Na versão da Anthropic, é possível interagir com documentos e imagens, além de escolher entre cinco opções diferentes de voz para a fala do chatbot. Contudo, as interações via voz estão sujeitas ao limite de uso padrão, com uma expectativa média de 20 a 30 trocas para usuários da versão gratuita.

Usuários que assinam o Claude em planos pagos têm acesso à integração com o Google Workspace, permitindo que o modo voz acesse compromissos do Google Calendar e e-mails do Gmail. A conexão com o Google Docs está disponível apenas para clientes empresariais.