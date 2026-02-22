Quais tarefas do dia a dia já podem ser automatizadas com IA?

De chatbots a análise de dados, IA ganha espaço nas empresas e muda a dinâmica do mercado de trabalho (Weiquan Lin/Getty Images)
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 08h37.
De respostas automáticas à análise de dados, as ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA), como chatbots, são incorporadas por empresas e trabalhadores autônomos para aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais.
Segundo o diretor de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Stefano Scarpetta, o avanço da IA deverá afetar diretamente cerca de 30% das ocupações do mercado de trabalho.
No entanto, outro estudo da instituição aponta que as tecnologias não são capazes de operar com eficiência em tarefas que envolvem questões éticas.
A inteligência artificial já está integrada a aplicativos e serviços amplamente utilizados. Assistentes virtuais, sistemas de recomendação de streaming, tradutores automáticos e filtros de e-mail são exemplos de aplicações cotidianas.
Essas ferramentas funcionam por meio de algoritmos treinados com grandes volumes de dados, capazes de reconhecer padrões e gerar respostas ou previsões com base em probabilidades.
Elas podem ser usadas nas redes sociais, em aplicativos de entretenimento e de compras ou no mercado de trabalho, como plataformas de recrutamento e seleção.
Diversas atividades administrativas comuns em escritórios e empresas podem ser realizadas parcial ou totalmente com auxílio de IAs.Entre elas estão:
As ferramentas de IA também podem ser usadas para apoiar o planejamento e a gestão do tempo em atividades cotidianas.
Por exemplo, os aplicativos de agenda inteligente sugerem horários para reuniões e organizam compromissos de acordo com os compromissos marcados.
Em atividades criativas, a IA tem sido empregada como suporte à produção de textos, apresentações e imagens.
Ela funciona como uma ferramenta que complementa o trabalho humano por meio de tarefas mais simples, como revisões gramaticais.
Apesar dos avanços, várias atividades continuam exigindo supervisão ou execução humana.
Considerando as limitações da IA, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) defende a criação de diretrizes para garantir o uso responsável da IA.
Antes de adotar ferramentas de automação, é preciso avaliar:
A adoção de IA tende a ser mais eficiente quando aplicada a processos bem definidos e padronizados.