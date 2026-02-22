Quais tarefas do dia a dia já podem ser automatizadas com IA?

De respostas automáticas à análise de dados, as ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA), como chatbots, são incorporadas por empresas e trabalhadores autônomos para aumentar a eficiência e reduzir custos operacionais.

Segundo o diretor de Emprego, Trabalho e Assuntos Sociais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Stefano Scarpetta, o avanço da IA deverá afetar diretamente cerca de 30% das ocupações do mercado de trabalho.

No entanto, outro estudo da instituição aponta que as tecnologias não são capazes de operar com eficiência em tarefas que envolvem questões éticas.

Uso da inteligência artificial no cotidiano

A inteligência artificial já está integrada a aplicativos e serviços amplamente utilizados. Assistentes virtuais, sistemas de recomendação de streaming, tradutores automáticos e filtros de e-mail são exemplos de aplicações cotidianas.

Essas ferramentas funcionam por meio de algoritmos treinados com grandes volumes de dados, capazes de reconhecer padrões e gerar respostas ou previsões com base em probabilidades.

Elas podem ser usadas nas redes sociais, em aplicativos de entretenimento e de compras ou no mercado de trabalho, como plataformas de recrutamento e seleção.

Tarefas administrativas que podem ser automatizadas

Diversas atividades administrativas comuns em escritórios e empresas podem ser realizadas parcial ou totalmente com auxílio de IAs.

Entre elas estão:

Organização de e-mails e respostas automáticas;

Emissão de relatórios e resumos de reuniões;

Processamento de notas fiscais e documentos;

Atendimento inicial ao cliente por chatbots;

Triagem de currículos em processos seletivos.

Como a IA pode ajudar na organização e produtividade?

As ferramentas de IA também podem ser usadas para apoiar o planejamento e a gestão do tempo em atividades cotidianas.

Por exemplo, os aplicativos de agenda inteligente sugerem horários para reuniões e organizam compromissos de acordo com os compromissos marcados.

Em atividades criativas, a IA tem sido empregada como suporte à produção de textos, apresentações e imagens.

Ela funciona como uma ferramenta que complementa o trabalho humano por meio de tarefas mais simples, como revisões gramaticais.

Quais tarefas ainda dependem de intervenção humana?

Apesar dos avanços, várias atividades continuam exigindo supervisão ou execução humana.

Tomada de decisões estratégicas;

Análises contextuais complexas;

Interações que exigem empatia e julgamento ético;

Validação final de conteúdos e dados;

Revisão de conteúdos, fontes e informações.

Considerando as limitações da IA, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) defende a criação de diretrizes para garantir o uso responsável da IA.

O que considerar antes de automatizar processos?

Antes de adotar ferramentas de automação, é preciso avaliar:

O custo de implementação e manutenção;

O impacto sobre a qualidade do trabalho;

A segurança de dados e privacidade;

A necessidade de treinamento de equipes;

O nível de supervisão humana exigido.

A adoção de IA tende a ser mais eficiente quando aplicada a processos bem definidos e padronizados.