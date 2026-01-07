Carreira

Três ferramentas de IA que todo empreendedor deveria conhecer em 2026

Descubra como usar a inteligência artificial para produzir mais e gastar menos tempo em tarefas operacionais

(Royalty-free/iStock/Getty Images)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16h41.

Empreender em 2026 exige foco, adaptabilidade e tecnologia. Em meio a tantas ferramentas disponíveis, saber quais realmente fazem diferença pode ser o primeiro passo para tirar peso da rotina e ganhar tração. 

Se você está montando um negócio, liderando um projeto ou simplesmente quer otimizar seu tempo, a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa — desde que usada com estratégia.

Selecionamos 3 plataformas com planos vitalícios e acessíveis que ajudam a resolver o dia a dia de quem empreende — da produção de conteúdo à prototipagem de ideias. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

1. Para quem produz conteúdo em escala: 1min.AI Business

A 1min.AI é uma plataforma robusta para criação de textos, imagens, áudios e vídeos. Seu plano Business é ideal para quem lidera equipes de marketing, agências ou negócios com alta demanda criativa.

  • Modelos usados: ChatGPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral, entre outros
  • Volume de produção: até 1,1 milhão de palavras, 1.100 imagens ou 37 vídeos por mês
  • Colaboração: até 20 usuários com bibliotecas compartilhadas
  • Preço: US$ 74,97 (plano vitalício)

2. Para testar e comparar várias IAs rapidamente: ChatPlayground AI

Se você gosta de experimentar e comparar diferentes respostas de IA, o ChatPlayground AI oferece acesso ilimitado a mais de 25 modelos. Ótimo para quem pesquisa, prototipa, escreve ou quer aprender mais sobre as possibilidades da IA.

  • Modelos disponíveis: ChatGPT, Gemini, Claude, Deepseek, Perplexity, etc.
  • Créditos e usuários: ilimitados
  • Preço: US$ 79 (plano vitalício)

3. Para criadores de vídeos, áudios e projetos maiores: 1ForAll AI

Ideal para empreendedores de conteúdo audiovisual, o 1ForAll unifica diversas ferramentas num só lugar: dublagem com voz realista, geração de imagens, criação de vídeos e automação a partir de planilhas.

  • Modelos usados: OpenAI e Google
  • Capacidade mensal: 6,8 milhões de palavras, 96 vídeos ou 2,4 milhões de caracteres de voz
  • Preço: US$ 89,99 (plano vitalício)

