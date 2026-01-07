Três ferramentas de IA que todo empreendedor deveria conhecer em 2026

(Royalty-free/iStock/Getty Images)
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 16h41.
Empreender em 2026 exige foco, adaptabilidade e tecnologia. Em meio a tantas ferramentas disponíveis, saber quais realmente fazem diferença pode ser o primeiro passo para tirar peso da rotina e ganhar tração.
Se você está montando um negócio, liderando um projeto ou simplesmente quer otimizar seu tempo, a inteligência artificial pode ser uma aliada poderosa — desde que usada com estratégia.
Selecionamos 3 plataformas com planos vitalícios e acessíveis que ajudam a resolver o dia a dia de quem empreende — da produção de conteúdo à prototipagem de ideias. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
A 1min.AI é uma plataforma robusta para criação de textos, imagens, áudios e vídeos. Seu plano Business é ideal para quem lidera equipes de marketing, agências ou negócios com alta demanda criativa.
Se você gosta de experimentar e comparar diferentes respostas de IA, o ChatPlayground AI oferece acesso ilimitado a mais de 25 modelos. Ótimo para quem pesquisa, prototipa, escreve ou quer aprender mais sobre as possibilidades da IA.
Ideal para empreendedores de conteúdo audiovisual, o 1ForAll unifica diversas ferramentas num só lugar: dublagem com voz realista, geração de imagens, criação de vídeos e automação a partir de planilhas.
