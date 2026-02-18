Carreira

‘A IA está criando emprego’: 6 mitos sobre IA que um novo relatório global acaba de derrubar

Estudo da PwC mostra alta em salários, produtividade e demanda por profissionais expostos à IA

(AYDINOZON/Getty Images)

(AYDINOZON/Getty Images)

Gabriella Uota
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 13h58.

A narrativa dominante sobre inteligência artificial ainda é marcada por medo: cortes em massa, salários pressionados e obsolescência profissional. Mas um novo levantamento global da PwC propõe uma leitura diferente — e baseada em dados.

O relatório Global AI Jobs Barometer 2025, que analisou mais de 800 milhões de anúncios de emprego e milhares de relatórios financeiros em seis continentes, conclui que a IA está associada ao aumento de produtividade, salários e geração de empregos — inclusive em funções consideradas altamente automatizáveis.

Joe Atkinson, Diretor Global de IA da PwC traz que o que o relatório sugere, na verdade, é que a IA está criando empregos.

A seguir, os seis mitos que o estudo contesta. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

1. A IA ainda não impactou a produtividade

Segundo a PwC, desde 2022 o crescimento da produtividade nos setores mais expostos à IA quase quadruplicou.

Indústrias como publicação de software apresentaram crescimento significativamente maior de receita por empregado quando comparadas a setores menos expostos, como fisioterapia. O dado sugere que o impacto da IA já está em curso — e não é marginal.

2. A IA reduz salários e poder de barganha

O relatório aponta que trabalhadores com habilidades em IA recebem, em média, 56% a mais do que profissionais sem essas competências na mesma ocupação — acima dos 25% registrados no ano anterior.

Além disso, salários crescem duas vezes mais rápido em indústrias mais expostas à IA.

3. A IA está eliminando empregos

Entre 2019 e 2024, empregos em ocupações menos expostas à IA cresceram 65%. Nas mais expostas, o crescimento foi menor, mas ainda robusto: 38%.

A conclusão do estudo é que a tecnologia não está gerando colapso de vagas — está redesenhando funções.

4. A IA vai aumentar desigualdades

Contrariando o temor de concentração de renda, o relatório indica que salários e emprego estão crescendo tanto em funções “aumentadas” quanto nas altamente automatizáveis.

5. A IA ‘desqualifica’ o trabalho humano

Em vez de empobrecer funções, o estudo aponta que a IA pode liberar trabalhadores de tarefas repetitivas, permitindo foco em atividades analíticas e decisórias.

Profissionais de entrada de dados podem migrar para funções de análise. A tecnologia desloca o centro de valor do trabalho.

6. Quanto mais automatizável o cargo, menor seu valor

Mesmo em ocupações altamente automatizáveis, salários estão crescendo. Além disso, essas funções tendem a se tornar mais complexas e criativas à medida que a IA assume tarefas operacionais.

O relatório defende que a IA deve ser tratada como estratégia de crescimento — não apenas de eficiência.

