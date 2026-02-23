10 empresas de IA que estão criando oportunidades — não eliminando empregos

A cada semana, uma nova manchete reforça o temor de que a inteligência artificial substituirá trabalhadores em larga escala. Mas, paralelamente a esse discurso, um outro movimento ganha força, onde fundadores e executivos utilizam IA para ampliar capacidades humanas, gerar receita e abrir novas frentes de trabalho.

O ponto central não é se a IA será adotada — mas como. A escolha entre automação extrativa e automação que empodera pessoas pode definir os próximos ciclos de crescimento.

A seguir, dez empresas que apostam na IA como ferramenta de expansão — e não de substituição. As informações foram retiradas de Forbes.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

1. Cognisee

Fundada por Ahmer Inam, a empresa desenvolve “Cofres de Sabedoria” que preservam conhecimento indígena e expertise tácita antes que se percam.

Comunidades mantêm propriedade dos dados e recebem compensação. A IA atua como meio de preservação, não de extração.

2. Alzheimer’s Youth Outreach Campaign

Criada por Riyaa Sri Ramanathan, a iniciativa utiliza IA para adaptar conteúdos educacionais sobre Alzheimer a diferentes níveis de alfabetização e idiomas.

A tecnologia amplia alcance e monitoramento, mas mantém educadores e cuidadores no centro do processo.

3. Secondmind

A empresa desenvolve soluções para engenharia automotiva. Segundo Kate Matthews, a IA funciona como “parceira do engenheiro”.

O software permite explorar três vezes mais opções de design e reduzir drasticamente simulações, liberando profissionais para inovar.

4. Undergrads

Fundada por Thomas Mumford, conecta estudantes universitários a trabalhos de mudança residencial. A IA gerencia logística, orçamentos e suporte ao cliente.

Os empregos continuam humanos — a tecnologia remove fricções operacionais.

5. Evalua (We UC)

Criada por Axel Molist Cordina, analisa gravações de call centers para ampliar controle de qualidade. O resultado foi aumento de quatro vezes na capacidade de análise, sem demissões.

6. KURK

A empresa usa IA para traduzir linguagem científica complexa em comunicação compreensível para áreas como marketing e operações.

Especialistas continuam produzindo o conhecimento; a IA torna esse conhecimento acessível.

7. Cornerstone Licensing

Fundada por Jeff Brewer, utiliza IA para acelerar processos de licenciamento regulatório nos Estados Unidos.

Empresas conseguem expandir para novos estados com menos burocracia, criando novas funções estratégicas.

8. Walls.io

A plataforma agrega e modera conteúdo gerado por usuários em eventos e comunidades.

Garanta seu treinamento completo de 4 aulas e entenda os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial

A IA reduz carga cognitiva e organiza informações, permitindo que pessoas se tornem protagonistas das experiências.

9. LeyesX

Sob liderança de Kevin Leyes, usa IA para mapear exposição digital e reduzir riscos de fraude e impersonação. A tecnologia protege privacidade e segurança, mantendo controle nas mãos dos usuários.

10. Warmstart

Criada por Dave Sifry, identifica conexões de relacionamento que podem ser reativadas em vendas. A IA sugere oportunidades e o fundador constrói a conversa.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS