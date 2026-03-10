Startup de ex-chefe de IA da Meta arrecada mais de US$ 1 bilhão

A empresa Advanced Machine Intelligence Labs, de Yann LeCun, arrecadou mais de US$ 1 bilhão na última rodada de financiamento com investidores globais. Sediada na Europa, a companhia tem atraído a atenção de gigantes do setor, como Bezos Expeditions, Nvidia e Temasek.

LeCun atuava como chefe de inteligência artificial da Meta antes de construir a própria startup voltada para explorar as ramificações da tecnologia para além dos modelos generativos. Ao lado dele, estão Alexandre LeBrun, anteriormente líder da francesa Nabla, e Laurent Solly, que foi vice-presidente da Meta para o território europeu.

“Qualquer coisa que envolva a compreensão do mundo real, acreditamos que grandes modelos de linguagem e inteligência artificial generativa em geral não sejam a solução adequada. Temos pelo menos um ano de pesquisa antes de implementar nossas primeiras aplicações no mundo real. Mas esta não é uma empresa de IA aplicada", escreveu LeBrun em comunicado.

Ele acredita que os modelos atuais, treinados majoritariamente em texto, não conseguirão atender aos pedidos de racionalidade de nível humano no futuro. Um dos objetivos da empresa é utilizar os aprendizados de IA obtidos por LeCun enquanto na Meta para desenvolver "modelos globais" a partir de vídeos e dados espaciais.

Investidores buscam alternativas em IA

Empresas menores focadas em inteligência artificial estão conseguindo abrir espaço para captação financeira enquanto bancos e investidores ativos procuram alternativas para as gigantes, como OpenAI e Anthropic. A britânica Nscale levantou US$ 2 bilhões em uma nova rodada de investimento de Série C e conseguiu acordos comerciais que auxiliam na expansão dos projetos da empresa para além do Reino Unido.

Uma pesquisa feita pelo CB Insights apontou que, em 2025, foram arrecadados US$ 225 bilhões para startups de IA. De maneira geral, o setor conquistou 48% do financiamento global de capital de risco. Na China, a empresa Victory Giant Technology Co. teve uma receita de receita de US$ 1,9 bilhão no último ano fiscal após mudar o direcionamento para o mercado de IA e estuda uma oferta pública que pode arrecadar mais de US$ 2 bilhões.

O crescimento do setor de tecnologia da China é apoiado por investidores como JPMorgan Asset Management Holdings e demais financiadores dos Estados Unidos, que direcionam atenção financeira para fabricações de chips de IA de diferentes empresas — entre elas, estão Alibaba, Montage Technology Co. e Baidu.