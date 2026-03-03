Meta AI começa a testar ferramenta de compras

A Meta está testando a adição de uma ferramenta de e-commerce dentro do chatbot Meta AI. A intenção da empresa chefiada por Mark Zuckerberg é transformar o assistente de IA em um rival ainda mais completo do ChatGPT, da OpenAI, e do Gemini, do Google, que já oferecem recomendações personalizadas de compras para usuários frequentes.

Alguns usuários que utilizam a Meta AI por meio de navegadores já estão com acesso à novidade, que responde a perguntas com dicas de itens em formato de carrossel, com imagens e legendas descritivas sobre as peças em destaque. Até o momento, porém, a função só está disponível para testes nos Estados Unidos.

Segundo a Bloomberg, que testou a ferramenta, as respostas sobre sugestões de compras são acompanhadas de informações de conhecimento prévio sobre o usuário. Ao direcionar links de compra para o usuário, a Meta AI prioriza endereços próximos ao comprador em potencial e lista preferências que estejam alinhadas ao gênero que o robô assume que o indivíduo tenha, seja a partir de conversas ou dedução pelo nome apresentado.

O serviço, porém, não tem modo de pagamento embutido. Todas as transações financeiras continuarão sendo realizadas nos sites onde são realizadas as vendas dos itens.