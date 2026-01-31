Meta perdeu 17,7 bilhões de dólares com investimento em VR em 2025

O mais recente relatório financeiro da Meta mostrou que o setor de realidade virtual (VR) perdeu US$ 19,1 bilhões (cerca de R$ 99 milhões) durante 2025. Publicado na última quarta-feira, 28, o documento destaca dificuldades na divisão Reality Labs, que já vinha acontecendo desde 2024, quando registrou perda de US$ 17,7.

Conforme informações do TechCrunch, Mark Zuckerberg já alertou aos funcionários da área de VR da empresa que a previsão é que 2026 apresente um cenário similar.

Desde 2021, a empresa tem apostado na criação de um metaverso que ainda não teve o sucesso esperado, apesar de ter registrado uma receita total de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,4 bilhões) durante todos os meses de 2025. Toda a estratégia em torno da divisão tem sido insuficiente para posicionar a Meta no topo da indústria de VR, por mais dominância que a empresa dona dos aplicativos Facebook, WhatsApp e Instagram tenha no mercado tecnológico ao redor do mundo.

Em resposta à dificuldade de ampliar o alcance comercial do setor, a Meta fechou três estúdios que desenvolviam jogos de VR e demitiu 10% da força de trabalho (cerca de mil trabalhadores) no início de janeiro de 2026, incluindo o renomado estúdio Twisted Pixel, responsável por títulos como The Maw e o popular Marvel's Deadpool VR.

Futuro é dos acessórios

Em reunião com a equipe da Reality Labs, porém, o executivo disse que "a maioria dos investimentos serão direcionados para óculos e acessórios", como o Ray-Ban Meta. Nessa lista, ele também inclui produtos como o software de criação de jogos Meta Horizon, que permite que usuários criem as próprias experiências jogáveis com ferramentas concedidas pela plataforma, e todo o ecossistema digital criado pela Reality Labs.

Zuckerberg revelou ao time que a previsão é que a Meta comece a "reduzir gradualmente nossas perdas daqui para frente”. Análises anteriores feitas pela Bloomberg e pelo The New York Times já apontavam que a empresa substituiria a priorização do metaverso para ampliar os investimentos em produtos com inteligência artificial (IA).

O novo planejamento da Meta condiz com a previsão da International Data Corporation sobre um aumento de 211,2% para produtos do setor de Realidade Estendida (XR), como os óculos inteligentes que se tornaram extremamente populares nas redes sociais. Com o Ray-Ban Meta em mãos, a empresa pode tanto apostar em investir na popularidade da marca como direcionar os reforços para transformar o Horizon em uma plataforma para dispositivos móveis tão popular quanto a Roblox.