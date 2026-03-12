Inteligência Artificial

‘A nova linguagem de programação chama-se humana’, explica CEO da Nvidia

Jensen Huang aponta linguagem natural como caminho para ampliar o uso de sistemas digitais

Jensen Huang, da Nvidia

Jensen Huang, da Nvidia

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 12 de março de 2026 às 16h08.

O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que a inteligência artificial pode se tornar uma nova linguagem capaz de ampliar o acesso à tecnologia. 

Ao dividir o palco com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, destacou que a evolução dos modelos conversacionais reduz barreiras técnicas históricas, especialmente em áreas como programação. 

A proposta ajuda a explicar por que a discussão vai além de inovação tecnológica e passa pela forma como pessoas se comunicam com sistemas digitais. As informações foram retiradas da Entrepreneur.

Linguagem natural como interface

Segundo a proposta apresentada, a inteligência artificial permite que pessoas interajam com sistemas digitais por meio da linguagem natural, sem necessidade de domínio de códigos tradicionais. A comunicação cotidiana passa a funcionar como ponto de partida para desenvolver tarefas técnicas.

O movimento sinaliza uma transição na forma de acesso à tecnologia, com menos dependência de conhecimento especializado e maior integração entre usuário e sistema.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida. Assistir gratuitamente

Essa mudança na interface impacta diretamente a dinâmica do ambiente profissional, especialmente em áreas que antes exigiam conhecimento técnico aprofundado.

Impacto no ambiente de trabalho

A inteligência artificial é um recurso que pode ampliar o acesso a funções antes restritas a profissionais com formação técnica. 

A utilização de comandos simples pode ajudar a expandir o uso de sistemas digitais em diferentes áreas.

O debate ocorre em meio ao anúncio do governo do Reino Unido de um investimento de 1 bilhão de libras para fortalecer a infraestrutura voltada à inteligência artificial, movimento que conecta o avanço da linguagem natural às estratégias econômicas e à disputa global por liderança no setor.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os fundamentos da tecnologia de forma direta e aplicada ao dia a dia profissional.

  • Fundamentos da inteligência artificessenciais ial
  • Como estruturar prompts melhores no ChatGPT
  • Como aplicar IA no trabalho
  • Estratégias práticas de automação
  • Erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo explica como tecnologias de inteligência artificial estão transformando profissões e criando novas oportunidades de negócio.

O básico sobre inteligência artificial que todo profissional deveria saber. Veja a explicação prática de Izabela Anholett. Assistir

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Como um comando simples desbloqueia vários estilos no ChatGPT

Pedimos ao ChatGPT para planejar uma viagem internacional com orçamento limitado

Imóvel ou ações? O ChatGPT ajuda a escolher o investimento mais lucrativo em 2026

Mais na Exame

Mundo

Templo judaico é alvo de ataque com carro e disparos nos EUA; suspeito foi morto

Carreira

Google lança IA que cria interfaces visuais e acelera o desenvolvimento de software

Future of Money

ABcripto, ABFintechs, Abracam, ABToken e ZettA emitem nota contra cobrança de IOF em stablecoins

Inteligência Artificial

Como um comando simples desbloqueia vários estilos no ChatGPT