Como Alexandr Wang se tornou bilionário e peça-chave para ascensão da Meta em IA

Aos 29 anos, o fundador da Scale AI já havia acumulado duas marcas raras no Vale do Silício: foi tratado como prodigio do setor e chegou a ser apontado pela Forbes, em 2021, como o bilionário mais jovem do mundo. Em 2025, sua fortuna era estimada em US$ 2 bilhões. Na lista de 2026, subiu para US$ 3,2 bilhões.

O salto diz menos sobre o gosto do mercado por fundadores jovens do que sobre o lugar que sua empresa passou a ocupar na corrida global da inteligência artificial. A Scale AI cresceu fazendo um trabalho que, por muito tempo, parecia invisível. Sua especialidade era rotular, organizar e preparar dados para treinar modelos de IA.

Em termos simples, ensinar as máquinas a distinguir uma árvore de uma flor, um carro de um pedestre, uma ameaça de um ruído. É um serviço menos vistoso do que lançar um chatbot, mas decisivo para que os modelos respondam com velocidade e precisão. No mundo da IA, quem controla a qualidade do aprendizado ajuda a decidir a qualidade do resultado.

Foi isso que atraiu nomes como OpenAI e Meta. Mas, no fim, foi Mark Zuckerberg quem resolveu fazer o movimento mais agressivo. Ao pagar US$ 15 bilhões por 49% da Scale AI, a Meta não comprou apenas participação numa empresa em ascensão. Comprou acesso a uma infraestrutura crítica da nova economia da inteligência artificial — e, de quebra, garantiu proximidade com o executivo que ajudou a construí-la.

A operação ajuda a explicar a nova fase da Meta. Depois de passar 2023 inteiro vendendo ao mercado a tese do “ano da eficiência”, expressão usada por Zuckerberg para embalar uma rodada severa de cortes de custos e demissões, a companhia voltou a crescer com outra ambição: disputar de fato a dianteira da IA generativa. O receituário funcionou primeiro no balanço. A receita subiu, as ações reagiram, e o patrimônio de Zuckerberg ultrapassou a casa dos US$ 200 bilhões. O passo seguinte era transformar disciplina financeira em capacidade tecnológica.

Wang entrou nessa história menos como cientista e mais como operador de escala. Esse é um ponto importante. Segundo relatos da imprensa americana, Zuckerberg o enxergava não apenas como alguém capaz de entender modelos, mas como um executivo apto a montar equipes, acelerar decisões e dar tração a uma estrutura de IA que precisava crescer rápido. Num setor em que as gigantes disputam pesquisadores como clubes europeus disputam atacantes, Wang virou uma espécie de contratação de janela bilionária.

Fazia sentido. Antes de migrar para o centro do tabuleiro da Meta, ele já havia participado do desenvolvimento de modelos importantes para a indústria, entre eles versões ligadas ao GPT-3.5, além de projetos para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Em março de 2025, a Scale AI fechou um contrato com o governo americano para aplicar sua tecnologia em recursos militares. O tema interessa a Wang — e interessa a Zuckerberg, que tenta empurrar a Meta para além do consumo e da publicidade, em direção a áreas mais sensíveis, estratégicas e lucrativas.

É aí que a história da Scale AI deixa de ser apenas a de uma startup bem-sucedida e passa a ser a de uma empresa posicionada no centro de duas corridas ao mesmo tempo. A primeira é comercial: o esforço de Meta, Google e OpenAI para dominar a próxima geração de modelos. A segunda é geopolítica: o uso de IA em defesa, segurança nacional e infraestrutura crítica.

A contribuição da Scale AI para a Meta vai justamente por esse caminho. Os conjuntos de dados organizados pela empresa ajudam a alimentar modelos mais sofisticados e também mais especializados. Isso inclui versões do Llama ajustadas para aplicações ligadas à segurança nacional. Em outras palavras, a Scale não entrega só “inteligência artificial”. Entrega matéria-prima para que outras empresas construam inteligência artificial útil, confiável e aplicável em ambientes de alto risco.

Dentro da Meta, essa aposta ganhou nome e orçamento. O Meta Superintelligence Labs passou a ocupar papel central na narrativa da companhia para investidores. Susan Li, diretora financeira da empresa, indicou que a divisão deve ser peça importante das expectativas de lucro operacional. Para 2026, a Meta projeta investir entre US$ 115 bilhões e US$ 135 bilhões em bens de capital, numa tentativa de acelerar o negócio de IA, cuja receita anual deve crescer 30%.

Em mercados mais maduros, cifras assim costumam servir para medir convicção. No Vale do Silício, servem também para medir medo. A Meta está gastando porque acredita na oportunidade, mas também porque não pode ficar para trás. Ao trazer Wang para perto, Zuckerberg dá um recado claro: a próxima fase da empresa será menos sobre redes sociais e mais sobre infraestrutura de inteligência.

Para Wang, o movimento tem um efeito imediato e outro mais profundo. O imediato é patrimonial: ele fica mais rico. O mais importante é estratégico: deixa de ser apenas fundador de uma startup promissora para virar peça de uma guerra maior, em que talento, dados, chips, capital e ambição estão sendo empilhados na mesma velocidade.

No fim, a Scale AI cresceu ensinando máquinas a reconhecer padrões. Agora, seu fundador virou ele mesmo um padrão do momento atual da tecnologia: jovem, bilionário, técnico o suficiente para ser respeitado e executivo o bastante para ser disputado. No novo ciclo da inteligência artificial, isso vale quase tanto quanto um modelo de ponta.