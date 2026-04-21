Inteligência Artificial

Por que a Netflix aposta em feed estilo TikTok para dominar o streaming

Plataforma investe em inteligência artificial e vídeos curtos para transformar descoberta de conteúdo e retenção

Netflix. (Photo by Robyn Beck / AFP) (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Netflix. (Photo by Robyn Beck / AFP) (ROBYN BECK/AFP/Getty Images)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 21 de abril de 2026 às 07h00.

A Netflix anunciou uma reestruturação de sua plataforma global com foco na integração de inteligência artificial e um novo feed de vídeos curtos, inspirado no formato popularizado por redes sociais. 

A proposta, prevista para ganhar escala até 2026, busca transformar a forma como os usuários descobrem filmes e séries, incorporando recursos de personalização em tempo real e navegação mais dinâmica. 

A iniciativa coloca a inteligência artificial no centro da estratégia da empresa. A nova interface mobile passa a exibir vídeos verticais com trechos de produções, organizados por algoritmos que analisam o comportamento do usuário. 

A proposta é reduzir o tempo de indecisão e adaptar o catálogo a padrões de consumo mais rápidos, especialmente entre públicos habituados a conteúdos curtos. As informações foram retiradas do CPG.

Inteligência artificial amplia personalização em escala

O avanço da inteligência artificial dentro da plataforma não se limita à recomendação de títulos. A tecnologia passa a atuar também na forma como o conteúdo é apresentado. Capas e trailers são gerados e ajustados automaticamente de acordo com o perfil de cada assinante, considerando preferências e histórico de consumo.

Além disso, a plataforma utiliza modelos capazes de identificar quais trechos de filmes e séries possuem maior potencial de engajamento. A partir dessa análise, são criados vídeos curtos exibidos no feed vertical, automatizando um processo que antes dependia de curadoria humana.

Esse movimento sinaliza uma mudança relevante no papel da inteligência artificial dentro das empresas de tecnologia. Mais do que suporte operacional, a IA passa a influenciar diretamente a experiência do usuário e a forma como os produtos são consumidos. 

Novo modelo impacta publicidade e monetização

A expansão da inteligência artificial também atinge a estrutura de publicidade da empresa. A Netflix prevê o lançamento de anúncios interativos gerados por inteligência artificial, que serão exibidos de forma contextual durante pausas naturais do conteúdo.

A proposta é alinhar publicidade e experiência do usuário, utilizando dados em tempo real para tornar os anúncios mais relevantes. Com isso, a empresa projeta ampliar sua receita publicitária, aproveitando o alto nível de atenção associado ao consumo de vídeos verticais.

Interface fluida acompanha mudança de comportamento

O novo feed foi desenvolvido para eliminar barreiras técnicas, como tempo de carregamento e interrupções na reprodução. Com técnicas de pré-carregamento, os vídeos são exibidos de forma contínua conforme o usuário navega pela plataforma.

A experiência é estruturada em três funções principais: retomar conteúdos, descobrir novas produções e salvar títulos. A lógica segue o padrão de rolagem infinita, adaptando o catálogo da empresa a um comportamento já consolidado no consumo digital.

Estratégia aponta para novo ciclo do streaming

Com a combinação entre feed vertical e inteligência artificial, a Netflix passa a operar em um modelo híbrido, que une distribuição de conteúdo e descoberta automatizada. Dados internos indicam que usuários que interagem com esse formato tendem a iniciar novas séries com maior frequência.

A estratégia não substitui produções longas, mas cria um novo ponto de entrada para o consumo. Ao utilizar inteligência artificial para antecipar preferências e facilitar escolhas, a empresa busca fortalecer sua posição em um mercado cada vez mais competitivo.

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