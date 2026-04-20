Inteligência Artificial

Este prompt misterioso está mudando como o Gemini resume vídeos e textos longos; você já conhece?

Estratégia melhora precisão das respostas e economiza tempo em tarefas complexas

Além dos comandos operacionais, o Gemini também pode assumir tarefas mais criativas e estratégicas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Além dos comandos operacionais, o Gemini também pode assumir tarefas mais criativas e estratégicas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 20 de abril de 2026 às 14h14.

Tudo sobrePré-MBA em IA
Saiba mais

A promessa de resumir conteúdos extensos com inteligência artificial já não é novidade. O que mudou, porém, é a forma como isso está sendo feito — e com resultados mais precisos.

Nos últimos meses, usuários têm buscado maneiras de extrair valor real de ferramentas como o Gemini, modelo de IA do Google. O desafio deixou de ser apenas usar a tecnologia e passou a ser como usá-la melhor.

Nesse cenário, um elemento ganha protagonismo: o prompt. A forma como a pergunta é feita determina diretamente a qualidade da resposta entregue.

E, quando o objetivo é resumir vídeos e textos longos, um modelo específico de prompt começa a se consolidar como mais eficiente.

Veja também: Enquanto alguns ainda estão entendendo IA, outros já usam para decidir melhor e crescer mais rápido. Entre no Pré-MBA da EXAME e não fique para trás. Inscreva-se aqui.

O que está por trás de um bom resumo com IA

A eficácia de ferramentas como o Gemini está diretamente ligada à engenharia de prompt — prática que envolve estruturar comandos de forma clara, contextualizada e orientada a objetivos.

Segundo pesquisa da OpenAI e do MIT, prompts mais detalhados e estruturados podem aumentar significativamente a precisão das respostas geradas por modelos de linguagem, reduzindo ambiguidades e erros de interpretação.

No caso de resumos, isso se torna ainda mais relevante. Sem direcionamento, a IA tende a produzir sínteses genéricas, muitas vezes superficiais ou desalinhadas com a necessidade do usuário.

O prompt ideal: clareza, contexto e objetivo

O modelo que vem ganhando tração segue uma lógica simples, mas poderosa. Ele combina três elementos principais:

  • Contexto claro: explicar sobre o que é o conteúdo (tema, formato e finalidade)
  • Objetivo definido: indicar o tipo de resumo esperado (executivo, detalhado, em tópicos)
  • Critérios específicos: delimitar extensão, foco e público-alvo

Um exemplo prático seria:

“Resuma este conteúdo destacando os principais argumentos e dados relevantes. Organize em tópicos claros, com linguagem objetiva, voltado para profissionais que precisam entender rapidamente o tema.”

Esse tipo de estrutura reduz a margem de erro da IA e aumenta a utilidade do material gerado.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

O Brasil decidiu jogar o jogo da IA — e a China é peça-chave na estratégia; veja acordo entre países

Desinformação com IA dispara 81% em dois anos e acende alerta global

Nova IA promete resolver o maior gargalo do Web3: navegar entre blockchains

Seis prompts para criar fotos com IA no Gemini e elevar seu nível criativo

Mais na Exame

Mercados

Empresa dos EUA compra única mina de terras raras do Brasil e dispara na bolsa

Esporte

Jogos da NBA de hoje, terça-feira, 21: onde assistir ao vivo e horários

Pop

‘Mother Mary’: como o cinema criou uma diva pop fictícia com Anne Hathaway

Ciência

Água com gás emagrece? A ciência finalmente deu o veredito (e não é o que você espera)