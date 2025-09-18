Inteligência Artificial

Quando os brasileiros poderão comprar o novo óculos da Meta?

Lançamento inclui a segunda geração dos óculos Ray-Ban Meta e um novo modelo da Oakley, com destaque para os primeiros óculos da Meta com display de realidade aumentada

Os óculos com tela serão vendidos, primeiro, em lojas dos EUA a partir de 30 de setembro, com expansão para outros mercados no início de 2026

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 09h47.

Na abertura do evento Connect 2025, a Meta revelou importantes atualizações sobre sua linha de óculos inteligentes, incluindo novos modelos da parceria com a Ray-Ban e o aguardado lançamento da versão com tela integrada. Mark Zuckerberg, CEO da empresa, abriu o evento, que confirmou um vazamento previamente feito pela própria Meta: os tão esperados óculos com display são, de fato, da Ray-Ban, reforçando a parceria com a EssilorLuxottica.

A grande atração da noite foi o Ray-Ban Meta Display, os primeiros óculos da Meta com display de realidade aumentada (HUD). Equipado com uma tela translúcida no visor, o modelo permite ao usuário interagir com chats, prompts de inteligência artificial, navegação e chamadas de vídeo.

Como é possível interagir com a tela é por meio de gestos (por exemplo, deslizar os dedos para responder mensagens), os óculos também vêm acompanhados de um bracelete EMG (electromiografia superficial), o Meta Neural Band, que habilita esses controles. Conforme antecipado em agosto, o preço será de US$ 799. Os óculos serão vendidos, primeiro, em lojas dos EUA a partir de 30 de setembro, com expansão para outros mercados no início de 2026.

Além dessa novidade, a Meta apresentou os Ray-Ban Meta Gen 2, segunda geração do dispositivo lançado em 2023 (após uma versão inicial em 2021). O modelo foi responsável por impulsionar as vendas dos óculos com IA da empresa, superando a marca de 2 milhões de unidades comercializadas.

Com preço inicial de US$ 379 (os anteriores saem por US$ 299), os novos óculos oferecem bateria com duração de até 8 horas em uso típico, enquanto a case de carregamento agora fornece 48 horas adicionais, um aumento considerável em relação às 32 horas anteriores. A câmera de 12 megapixels é capaz de capturar vídeos em 3K Ultra HD a até 60 quadros por segundo, com suporte a HDR.

Segundo a Meta, tanto os Ray-Bans com IA da segunda geração quanto o novo modelo Oakley chegam ao Brasil "em breve". O preço nacional, entretanto, ainda não foi confirmado.

Oakley Vanguard

Por fim, a Meta também apresentou os óculos Oakley Vanguard, que trazem inovações na colocação da câmera (logo acima do nariz) e uma lente de 122 graus para capturar imagens com maior qualidade, incluindo vídeos em câmera lenta e modos hyperlapse.

Este modelo foi desenvolvido com foco em usuários que buscam combinar tecnologia e esportes, especialmente para capturas em primeira pessoa prontas para compartilhamento. O preço é de US$ 499.

