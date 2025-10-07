Antes de terminar a escola, jovem de 16 anos levanta US$ 1 milhão projeto de IA

No dia do seu aniversário de 16 anos, Toby Brown, responsável pelo projeto de inteligência artificial Beem descobriu que havia levantado US$ 1 milhão em investimentos.

A conquista veio acompanhada de uma decisão ousada: abandonar a escola antes dos exames finais para se dedicar integralmente ao desenvolvimento da startup.

Curioso desde a infância, o jovem aprendeu a programar sozinho com tutoriais no YouTube e construiu seu primeiro sistema de alarme aos sete anos.

Embora se considerasse um aluno mediano, ele sempre demonstrou interesse genuíno em entender o funcionamento das coisas. Em 2023, começou a criar o conceito do Beem, uma plataforma que promete mudar a forma como as pessoas interagem com a tecnologia.

Durante as férias escolares, Toby Brown percorreu escritórios em Londres de bicicleta para apresentar sua ideia a investidores. Depois, estendeu as reuniões para Nova York e, por fim, para o Vale do Silício, onde o fundo South Park Commons — criado por ex-engenheiros do Facebook — decidiu investir US$ 1 milhão no projeto.

Com o investimento aprovado, o jovem conseguiu um visto O-1, destinado a estrangeiros de “habilidade extraordinária”, e se mudou para a Califórnia. Hoje, vive em São Francisco e diz estar mais motivado do que nunca.

“Quando você é jovem, não tem as amarras do trabalho e das contas. É a melhor hora para seguir sua curiosidade”, afirmou. Para ele, a chave do sucesso é acreditar intensamente no próprio projeto: “É preciso ser um pouco delirante — apaixonado a ponto de contagiar os outros com sua convicção”.

