Sam Altman diz a funcionários que a OpenAI está aberta a desacelerar o desenvolvimento da IA

RESUMO | Sam Altman disse a funcionários nesta semana que a OpenAI está aberta a desacelerar o desenvolvimento de IA de fronteira, possivelmente em conjunto com outros laboratórios, segundo a Bloomberg. A declaração muda a postura do CEO, que rejeitou uma proposta semelhante em 2023, e ocorre após alertas de pesquisadores sobre os riscos da corrida tecnológica.

Sam Altman, CEO da OpenAI, disse a funcionários, em reunião interna nesta semana, que a empresa está aberta a desacelerar o desenvolvimento de inteligência artificial (IA) de fronteira — e afirmou esperar que outras empresas do setor façam o mesmo, segundo a Bloomberg, que ouviu fontes com conhecimento do assunto.

Segundo o site norte-americano, Altman disse à equipe que a OpenAI poderia "ajustar seu próprio ritmo de desenvolvimento, possivelmente em conjunto com outros laboratórios de IA" — reconhecendo, porém, que algumas empresas podem não concordar em fazer o mesmo.

A declaração marca uma mudança notável de postura para Altman, historicamente cético em relação a propostas de desaceleração conjunta da indústria.

Em 2023, ele havia rejeitado publicamente uma carta amplamente assinada pedindo pausa no desenvolvimento de IA, argumentando que a proposta ignorava nuances técnicas do momento.

Já em julho deste ano, Altman havia dito ter conversado com autoridades da Casa Branca sobre a "necessidade" de a indústria ajustar o ritmo de avanço da IA de fronteira — sinal de que a mudança de tom já vinha sendo construída havia meses.

Uma semana de alertas dentro da própria indústria

A declaração de Altman chega dias depois de Jacob Coxon, ex-pesquisador de pré-treinamento da OpenAI e da Anthropic, pedir demissão publicamente e acusar as duas ex-empregadoras de "apostar com nossas vidas" na corrida por superinteligência.

Em publicação nas redes sociais, Coxon afirmou que pessoas que constroem IA acreditam que a tecnologia pode "matar todos nós até o fim da década" — declaração que já soma mais de 150 milhões de visualizações e chamou atenção de parlamentares e figuras públicas.

Na quinta-feira, 10, dois outros pesquisadores que recentemente deixaram cargos na Anthropic e no DeepMind (Google) também divulgaram publicamente preocupações com o ritmo acelerado de desenvolvimento de IA, defendendo maior transparência por parte das empresas do setor.

A própria OpenAI já havia afirmado ter desacelerado partes do desenvolvimento de modelos e pausado determinados treinamentos internos recentemente, por questões de segurança.

Anthropic também sinaliza abertura ao diálogo

Um porta-voz da Anthropic afirmou, também nesta quinta-feira, segundo a Reuters, que a empresa tem interesse em trabalhar com o restante da indústria de IA sobre o ritmo de lançamento de novas ferramentas.

Separadamente, a companhia revelou ter bloqueado cinco projetos de pesquisa que representavam risco de contribuir para o desenvolvimento de armas biológicas — informação que não apareceu com destaque na maioria dos veículos que cobriram o tema, mas que reforça o pano de fundo de cautela crescente que já cerca a empresa nesta semana.

Um pano de fundo bilionário

O debate sobre desaceleração ganha contornos financeiros relevantes: tanto a OpenAI quanto a Anthropic já protocolaram, de forma confidencial, documentação para abrir capital ainda este ano.

Jakub Pachocki, cientista-chefe da OpenAI, também publicou recentemente um texto alertando sobre os perigos da IA, defendendo que empresas do setor deveriam adotar postura mais cautelosa diante do ritmo atual de avanço tecnológico.

O que Sam Altman disse sobre desacelerar o desenvolvimento de IA?

Sam Altman afirmou que a OpenAI pode ajustar o ritmo de desenvolvimento de IA de fronteira, possivelmente em conjunto com outros laboratórios, segundo a Bloomberg. O CEO reconheceu que algumas empresas podem não concordar com a iniciativa.

Sam Altman já defendia uma desaceleração conjunta da inteligência artificial?

Não. Em 2023, Sam Altman rejeitou publicamente uma carta que pedia uma pausa no desenvolvimento de IA, sob o argumento de que a proposta ignorava nuances técnicas.

A OpenAI já desacelerou o treinamento de modelos de IA?

Sim. A OpenAI afirmou ter desacelerado partes do desenvolvimento de modelos e pausado determinados treinamentos internos recentemente por questões de segurança.

Quais alertas Jacob Coxon fez sobre a corrida pela superinteligência?

Jacob Coxon acusou OpenAI e Anthropic, suas ex-empregadoras, de “apostar com nossas vidas” na corrida pela superinteligência. O ex-pesquisador afirmou que profissionais do setor acreditam que a IA pode “matar todos nós até o fim da década”.

A Anthropic também considera discutir o ritmo de desenvolvimento da IA?

Sim. Um porta-voz da Anthropic afirmou à Reuters que a empresa tem interesse em trabalhar com o restante da indústria sobre o ritmo de lançamento de novas ferramentas.

OpenAI e Anthropic pretendem abrir capital?

OpenAI e Anthropic protocolaram confidencialmente documentos para abrir capital ainda neste ano. O debate sobre uma possível desaceleração ocorre enquanto as duas empresas avançam com esses planos.