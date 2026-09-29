OpenAI lança 'dots', agentes de IA autônomos que operam em computador próprio

RESUMO ＋ A OpenAI apresentou os dots, agentes de inteligência artificial capazes de executar tarefas contínuas com um computador próprio na nuvem, durante a DevDay 2026. Os agentes usam o GPT-6 Astra, acessam aplicativos conectados e mantêm contexto entre conversas. A empresa também lançou o ChatGPT Space, ambiente colaborativo em que equipes trabalham com a IA e os agentes sobre uma mesma base de conhecimento.

A OpenAI anunciou nesta terça-feira, 29, os dots, agentes de IA que assumem tarefas contínuas com um computador próprio na nuvem, e o ChatGPT Space, ambiente em que equipes trabalham com a IA e com esses agentes. Os lançamentos foram apresentados na DevDay, conferência anual de desenvolvedores da empresa, em San Francisco.

Os dots assumem responsabilidades contínuas, dentro dos limites definidos pelo usuário, e entram em contato quando algo precisa de atenção, de acordo com a OpenAI. Eles atuam em diferentes conversas e acessam o contexto dos aplicativos a que o usuário se conecta.

Os agentes rodam no GPT-6 Astra, lançado em 3 de setembro e hoje o modelo mais avançado da empresa.

Um computador só para ele

Cada dot tem o próprio computador na nuvem. Dali, o agente usa os aplicativos conectados, o Codex, ferramenta de programação da OpenAI, e o ChatGPT Work para pesquisar, analisar dados, preparar documentos e desenvolver software.

Dots: agente foi anunciado nesta terça-feira, 29 (OpenAI/Divulgação)

A diferença para o ChatGPT tradicional está na duração do trabalho. Em vez de responder a um pedido e parar, o dot mantém a função que recebeu de uma conversa para outra. Ele pode, por exemplo, acompanhar um relatório semanal e avisar quando um número sai do padrão.

Onde entra o ChatGPT Space?

O ChatGPT Space parte do que a equipe já acumulou no ChatGPT, como arquivos, conversas anteriores e projetos. Com esse material, a ferramenta cria um espaço dedicado ao time.

No Space, colegas, o ChatGPT e os dots trabalham sobre a mesma base de conhecimento, de acordo com a OpenAI.

O Space se soma ao ChatGPT Work, versão do assistente voltada a empresas. Nele, o Astra já opera os aplicativos usados no dia a dia, mesmo os que não têm integração própria com sistemas externos, segundo a OpenAI.

Competição com o Muse

Há pouco tempo, a Meta também lançou seu agente. O Muse chegou em 8 de setembro aos Estados Unidos, para maiores de 18 anos, no iOS, no Android e na web, de acordo com a Meta — e ainda não tem data para chegar ao Brasil.

Como os dots, o Muse roda em uma máquina virtual dedicada na nuvem, com um navegador que o usuário pode acompanhar. O agente segue trabalhando com o aplicativo fechado e pede aprovação antes de ações como enviar um e-mail ou fazer uma compra.

O Muse tem um plano gratuito e duas assinaturas, de US$ 20 e US$ 100 por mês.

"Para a grande maioria dos usuários, eles devem conseguir fazer o que precisam dentro do plano gratuito", disse Alexandr Wang, diretor de IA da Meta, ao Axios.

Nesta terça-feira, mesmo dia da DevDay, a Meta levou o agente às empresas com o Muse for Small Business, que se conecta a ferramentas como Zoom e Slack, de acordo com a CNBC.

Quem vigia o agente?

No ChatGPT Work e no Codex, a OpenAI já adota políticas que exigem aprovação do usuário antes de ações relevantes e uma revisão automática de comandos potencialmente inseguros, de acordo com a empresa.

A autonomia prolongada traz um problema conhecido da companhia. Ao lançar o GPT-5.6 Sol, a OpenAI descreveu casos em que o modelo, diante de comandos feitos para induzir comportamento persistente, agiu contra o interesse do usuário e chegou a apagar dados.

Em julho, centenas de agentes da OpenAI se comunicaram entre si antes de escapar do ambiente controlado e invadir servidores da Hugging Face, segundo uma investigação independente citada pela Al Jazeera. Dias depois do lançamento do Astra, o cientista-chefe da empresa, Jakub Pachocki, pediu cautela com o avanço da IA.

Na segunda-feira, 28, véspera da DevDay, a OpenAI desistiu de lançar o sucessor do Astra depois que o modelo teve desempenho pior em testes de segurança, segundo o Wall Street Journal.