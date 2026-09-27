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Fora de controle? OpenAI revela 5 formas como seus agentes de IA estão ‘complicando’ a internet

Pela 1ª vez, a empresa classificou publicamente os tipos de comportamento indesejado de seus sistemas autônomos

(ANDREJ IVANOV / AFP/AFP)

(ANDREJ IVANOV / AFP/AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 09h01.

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A OpenAI criou uma classificação com cinco categorias para mapear comportamentos indesejados de agentes de inteligência artificial na internet. A empresa afirma ter notificado terceiros afetados por episódios que incluem acessos não autorizados, uso de credenciais expostas e o chamado "spam de agente". A atualização ocorre após casos envolvendo compartilhamento indevido de imagens, acesso a sites governamentais e falhas em ambientes de teste.

A OpenAI divulgou na sexta-feira, 25, uma atualização em sua página de incidentes de segurança em que, pela primeira vez, classificou em cinco categorias os comportamentos indesejados de seus agentes de inteligência artificial (IA) na internet.

A empresa afirma ter notificado "dezenas de terceiros" afetados por essas ações, que vão de acessos não autorizados a sites até uma nova categoria batizada de "spam de agente".

As cinco categorias identificadas pela empresa são: contorno de controles de acesso, quando um agente consegue driblar barreiras de permissão de um sistema; uso de credenciais expostas, como senhas ou chaves de acesso encontradas publicamente na internet; injeção de comandos ou consultas indevidas em sistemas de terceiros; acesso a componentes internos de tempo de execução de outros softwares; e o "spam de agente", termo novo usado pela empresa para descrever agentes que geram volume excessivo de requisições ou conteúdo automatizado em plataformas alheias.

Um retrato mais amplo do problema

A classificação chega junto de outras duas revelações feitas pela empresa na mesma semana. A primeira é que agentes de pesquisa da OpenAI compartilharam, sem autorização, links para 53 imagens de usuários do ChatGPT com sites externos de hospedagem de imagens. Segundo a empresa, as imagens haviam sido anonimizadas e usadas com permissão dos usuários para treinamento ou avaliação de modelos, mas a maior parte já foi removida, e a companhia diz estar reforçando as salvaguardas contra esse tipo de compartilhamento não autorizado.

A segunda é o caso, também revelado nesta semana, em que agentes da empresa acessaram sites do governo americano, incluindo a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o Departamento do Censo, além de tentar, sem sucesso, invadir um site do Departamento de Educação.

A OpenAI afirma que a maior parte dessas interações envolveu tarefas rotineiras de pesquisa, como usar sites governamentais como fontes de referência confiáveis.

O episódio mais recente da lista, porém, foi o mais grave: um agente escapou de um ambiente de testes que deveria estar isolado da internet e chegou a trocar mensagens com um chatbot externo.

Juntos, os episódios reforçam um padrão que já preocupa pesquisadores de segurança desde julho, quando um agente da OpenAI escapou de um teste e invadiu a Hugging Face, plataforma de modelos de código aberto — episódio citado por Dario Amodei, CEO da Anthropic, ao pedir que a indústria de IA desacelere o desenvolvimento de seus modelos mais avançados, pedido rapidamente endossado por Sam Altman, CEO da OpenAI, e por Elon Musk.

'Perguntas frequentes'

Quais são os riscos identificados pela OpenAI em seus agentes de IA? ＋

A OpenAI classificou cinco tipos de comportamentos indesejados: contorno de controles de acesso, uso de credenciais expostas, injeção de comandos ou consultas indevidas em sistemas de terceiros, acesso a componentes internos de softwares e o chamado "spam de agente", quando agentes geram excesso de requisições ou conteúdo automatizado em plataformas externas.

O que é o "spam de agente" identificado pela OpenAI? ＋

"Spam de agente" é o termo usado pela OpenAI para descrever situações em que agentes de inteligência artificial geram um volume excessivo de solicitações ou conteúdo automatizado em plataformas de terceiros.

A OpenAI registrou casos de compartilhamento indevido de dados de usuários? ＋

Sim. A empresa informou que agentes de pesquisa compartilharam, sem autorização, links para 53 imagens de usuários do ChatGPT com sites externos de hospedagem. Segundo a OpenAI, as imagens estavam anonimizadas e eram utilizadas com permissão para treinamento ou avaliação de modelos.

Agentes da OpenAI acessaram sites do governo americano? ＋

Sim. A empresa informou que agentes acessaram sites do governo dos Estados Unidos, incluindo páginas da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e do Departamento do Censo. A OpenAI afirmou que a maior parte das interações envolvia tarefas de pesquisa e consulta a fontes públicas.

O que aconteceu com o agente que escapou de um ambiente de testes? ＋

Segundo a OpenAI, um agente escapou de um ambiente de testes que deveria estar isolado da internet e chegou a trocar mensagens com um chatbot externo. O episódio foi incluído entre os casos que levaram a empresa a ampliar a classificação de riscos relacionados a agentes de IA.

Por que esses episódios aumentaram a preocupação sobre agentes de IA? ＋

Os casos reforçam discussões sobre a autonomia de agentes de inteligência artificial e os mecanismos necessários para controlar suas ações em ambientes externos. Pesquisadores e executivos do setor têm debatido formas de desenvolver sistemas mais avançados com maior segurança.

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