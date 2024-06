O que o acordo OpenAI-Apple significa para Google e Microsoft

O acordo da OpenAI com Apple está abalando o equilíbrio competitivo na corrida da inteligência artificial. A parceria, anunciada na segunda-feira, dá à startup um papel importante no esforço da Apple para levar a IA aos seus usuários. Ao mesmo tempo, a Apple rivaliza com a Microsoft, que também está tentando avançar na IA do consumidor.

Quem também ficou apreensivo com o acordo foi o Google, que há muito tempo paga à Apple bilhões de dólares por ano para ser sua ferramenta padrão para pesquisas na Internet.

O The Wall Street Journal mostrou como a parceria pode mudar alguns negócios de duas das mais poderosas big techs do mundo.

O que o acordo significa para a Microsoft

A Microsoft investiu mais de US$ 13 bilhões na OpenAI, o que representa essencialmente uma participação de 49% nos lucros de seu braço com fins lucrativos. Os recursos permitiram que a OpenAI desenvolvesse algumas das ferramentas de IA mais poderosas do mundo. A tecnologia da OpenAI ajudou a Microsoft a ultrapassar os rivais na corrida da IA.

Os termos da parceria, porém, permitem que ambas as partes façam acordos com outras empresas.

O acordo Apple levanta questões sobre em qual estado está a parceria OpenAI-Microsoft, que tipo de acesso exclusivo a Microsoft tem à tecnologia OpenAI e como o novo acordo moldará a ambição de longa data da Microsoft de desenvolver produtos de IA para o consumidor, segundo o WSJ.

A união da OpenAI e da Microsoft ajudou ambas as empresas a compensar o poder do Google, cuja força nas pesquisas e na IA ameaçava ambas. No ano passado, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse a um jornalista que esperava que a pesquisa do Bing com tecnologia de IA finalmente fizesse o Google “dançar”.

A Microsoft tem trabalhado com novos parceiros de IA, não apenas com a OpenAI. No ano passado, fechou acordos com a Meta e a Mistral AI, ambas construindo sistemas de IA de código aberto. No início deste ano, Nadella contratou Mustafa Suleyman, um ex-executivo da DeepMind que dirigiu outra startup de IA, a Inflection, para liderar os esforços de IA do consumidor da Microsoft.

O que isso significa para o Google

O acordo poderia beneficiar a Microsoft ao criar uma barreira entre Apple e Google, o rival mais direto da Microsoft em IA. Desde 2003, a Apple tornou o Google o mecanismo de busca padrão em seu navegador Safari. A capacidade da Siri de redirecionar usuários para o ChatGPT para algumas pesquisas coloca o tráfego do Google em risco.

A versão do ChatGPT disponível para todos os usuários da Apple será a gratuita. No entanto, os usuários da Apple podem conectá-lo à sua assinatura premium do ChatGPT, que enviará dados para o OpenAI.

Enquanto isso, o Google está travando uma batalha com a OpenAI para desenvolver e vender sistemas de IA de última geração. O Google, no passado, irritou-se com os esforços da Apple para desviar os usuários de seu mecanismo de busca.