Musk ameaça banir dispositivos da Apple de suas empresas após novidade com ChatGPT

Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, anunciou, no X, que proibirá o uso de dispositivos da Apple em suas empresas caso a gigante de tecnologia integre o software da OpenAI ao seu sistema operacional. A decisão, revelada em 10 de junho, é uma resposta à integração do chatbot ChatGPT na assistente digital Siri, anunciada pela Apple durante a WWDC 2024. As informações são da Bloomberg.

Musk, cofundador da OpenAI que posteriormente se desvinculou da empresa, alega que a integração representa uma "violação de segurança inaceitável". Ele argumenta que a medida compromete a segurança das informações em suas empresas, levando-o a banir dispositivos Apple, incluindo os de visitantes, que serão armazenados em 'gaiolas' para bloquear sinais eletromagnéticos.

"Caso a Apple integre OpenAI no nível do sistema operacional, os dispositivos Apple serão banidos em minhas empresas. Isso é uma violação de segurança inaceitável", afirmou Musk no X, plataforma na qual é dono.

A decisão de Musk reflete a acirrada disputa no mercado de inteligência artificial e as preocupações com segurança e privacidade de dados. A OpenAI, agora parceira da Apple e com alto investimento da Microsoft, rivaliza com a xAI, startup de inteligência artificial fundada por Musk, que desenvolveu o chatbot Grok.

Integração Apple + OpenAI

Vale destacar que a Apple apresentou outras novidades na WWDC 2024, além da integração com o ChatGPT. Entre elas, estão novas funcionalidades para o iOS 18, avanços no macOS 15, e melhorias no watchOS 11 e iPadOS 18. A empresa busca aprimorar a experiência do usuário por meio da inteligência artificial, tornando as interações mais naturais e eficientes.

A Apple dobrou a aposta no Vision Pro, óculos inteligente que foi lançada no início do ano e tem custo mínimo de US$ 3.499 (R$ 18.735), e anunciou a chegada do produto em novos países da Europa e da Ásia. A empresa também anunciou o Vision OS 2, seu novo sistema operacional.

Outro destaque foi o Apple Watch, que recebeu melhorias na tela inicial, como design mais personalizável e notificações mais detalhadas, e um aplicativo de saúde mais rico em informações, chamado Vitals.