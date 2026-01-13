Empresas chinesas já ocupam 300 mil metros quadrados no Brasil; veja onde

Gigantes chinesas de setores estratégicos como energia, tecnologia, automotivo e e-commerce ocupam dezenas de imóveis comerciais no Brasil. O levantamento da Newmark, a pedido da EXAME, mapeou a presença física de quase 20 empresas da China, que somam mais de 300 mil metros quadrados em escritórios e centros logísticos espalhados pelo país.

Desse total, cerca de 80 mil metros quadrados são de escritórios, os outros 255 metros quadrados são de centros logísticos.

A presença mais robusta é da Shein, que ocupa 215 mil metros quadrados no centro logístico GLP Guarulhos II, além de manter escritório na avenida Faria Lima, no Itaim Bibi, em São Paulo, onde ocupa cerca de 2,7 mil metros quadrados.

No setor elétrico, a State Grid, controladora da CPFL, está instalada no Centro do Rio de Janeiro, enquanto a China Three Gorges (CTG), com foco em energia renovável, mantém sede na Vila Olímpia, em São Paulo, além de um escritório em Curitiba. No petróleo, a CNOOC e a CNPC ocupam áreas em Botafogo, no Rio, totalizando 1,15 mil metros quadrados.

O eixo Chucri Zaidan, em São Paulo, concentra ao menos quatro grandes empresas chinesas: Huawei, BYD, GWM e Keeta (do grupo Meituan), distribuídas entre os edifícios EZ Towers e Morumbi Corporate.

Apenas a Huawei ocupa 11,6 mil metros quadrados no local, somados aos 3,11 mil metros quadrados de seu centro logístico em Extrema, em Minas Gerais.

BYD e GWM já possuem presença operacional em São Paulo, mas expandem com fábricas e polos tecnológicos fora da capital. A BYD tem operações em Campinas e em Camaçari, na Bahia, onde ocupa o antigo complexo da Ford.

Empresas de telecomunicações como China Mobile, China Unicom e ZTE também marcam território na capital paulista, com endereços nos Jardins, Brooklin e Jaguaré. A ZTE, por exemplo, opera 5,31 mil metros quadrados no centro logístico em Campinas e mais 1 mil metros quadrados de escritório na capital.

No setor de e-commerce, além da Shein, a DiDi (controladora da 99) e a Meituan mantêm sedes na avenida Paulista e em Santo Amaro, em São Paulo. A DiDi ocupa 6,5 mil metros quadrados e a Keeta soma mais de 14 mil metros quadrados, divididos em três edifícios.

No consumo e tecnologia, Lenovo e Xiaomi têm sede em São Paulo e logística em cidades do interior como Indaiatuba, onde a Lenovo opera um centro com quase 31 mil metros quadrados.

As construtoras estatais CCCC e CGGC, por sua vez, atuam com estruturas enxutas em regiões centrais de São Paulo, como Itaim Bibi e avenida Paulista.

Onde estão as empresas chinesas no Brasil?

1. State Grid Corporation of China (SGCC)

📍 Edifício: SGCC Rio Tower

📌 Endereço: Avenida Presidente Vargas, 955

📍 Bairro/Eixo: Centro — Rio de Janeiro

2. China Three Gorges Corporation (CTG Brasil)

📍 Edifício: E-Tower

📌 Endereço: Rua Funchal, 418

📍 Bairro/Eixo: Vila Olímpia — Eixo Faria Lima / Sul

📍 Edifício: A.R. 3000 - Cabral Corporate & Offices

📌 Endereço: Rua Araguari, 3000

📍 Bairro/Eixo: Brooklin — Eixo Berrini/Chucri Zaidan

📍 Edifício: A.R. 3000 - Cabral Corporate & Offices

📌 Endereço: Rua Araguari, 3000

📍 Cidade: Curitiba (PR)

3. China National Petroleum Corporation (CNPC)

📍 Edifício: Centro Empresarial Rio - Edifício Argentina

📌 Endereço: Praia de Botafogo, 228, 10º andar

📍 Bairro/Eixo: Botafogo — Rio de Janeiro

4. Huawei Technologies

📍 Edifício: EZ Towers - Torre A

📌 Endereço: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 10

📍 Bairro/Eixo: Chucri Zaidan — Zona Sul de SP

5. BYD

📍 Edifício: Morumbi Corporate - Diamond Tower

📌 Endereço: Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240

📍 Bairro/Eixo: Chucri Zaidan — Zona Sul de SP

6. Great Wall Motors (GWM)

📍 Edifício: EZ Towers - Torre A

📌 Endereço: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 10

📍 Bairro/Eixo: Chucri Zaidan — Zona Sul de SP

7. CCCC (China Communications Construction Company)

📍 Edifício: Complexo JK - Torre D

📌 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041

📍 Bairro/Eixo: Itaim Bibi — Eixo JK / Faria Lima

8. CNOOC (China National Offshore Oil Corporation)

📍 Edifício: Edifício Rio Sul

📌 Endereço: Rua Lauro Muller, 116

📍 Bairro/Eixo: Botafogo — Rio de Janeiro

9. China Gezhouba Group Corporation (CGGC)

📍 Edifício: CYK - Comendador Yerchanik Kissajikian

📌 Endereço: Avenida Paulista, 901

📍 Bairro/Eixo: Avenida Paulista — Centro expandido de SP

10. China Mobile

📍 Edifício: Platinum

📌 Endereço: Alameda Santos, 787

📍 Bairro/Eixo: Avenida Paulista — Centro expandido de SP

11. China Unicom

📍 Edifício: Igaratá

📌 Endereço: Rua Samuel Morse, 74

📍 Bairro/Eixo: Brooklin — Eixo Berrini / Chucri Zaidan (adjacente)

12. ZTE

📍 Edifício: LWM

📌 Endereço: Rua George Ohm, 230

📍 Bairro/Eixo: Vila Leopoldina — Zona Oeste de SP

13. Lenovo

📍 Edifício: E-Business Park - Torre A

📌 Endereço: Rua Werner Von Siemens, 111

📍 Bairro/Eixo: Lapa / Parque São Domingos — Zona Oeste de SP

14. Xiaomi

📍 Edifício: New Empire of Business

📌 Endereço: Rua Loefgren, 1057

📍 Bairro/Eixo: Vila Clementino — Zona Sul de SP

15. DiDi Global / 99

📍 Edifício: Grande Ufficiale Evaristo Comolatti

📌 Endereço: Avenida Paulista, 2537

📍 Bairro/Eixo: Avenida Paulista — Centro expandido de SP

16. Shein

📍 Edifício: Vera Cruz II

📌 Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4285

📍 Bairro/Eixo: Itaim Bibi — Eixo Faria Lima

17. Keeta / Meituan

📍 Edifício: EZ Towers - Torre B

📌 Endereço: Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105

📍 Bairro/Eixo: Chucri Zaidan — Zona Sul de SP