Google sofre com falta de talentos em IA nos EUA e aposta em imigrantes para sanar demanda

À medida que a busca por talentos para trabalhar com inteligência artificial se acirra, empresas passam a se preocupar mais com a busca por essa mão-de-obra. Recentemente, o Google enviou ao Departamento do Trabalho norte-americano um documento em que diz que políticas de imigração precisam incluir vagas ligadas à IA e à cibersegurança para incrementar a demanda por esses trabalhadores.

Na carta, a gigante da tecnologia afirmou que a lista de empregos considerados escassos deve incluir o ramo da inteligência artificial. Segundo a companhia, os Estados Unidos podem perder talentos valiosos no campo da IA se algumas de suas políticas de imigração não forem modernizadas.

A busca por trabalhadores no setor continua intensa.

De acordo com o que o cofundador da plataforma Levels.fyi contou ao Wall Street Journal, a OpenAI, criadora do ChatGPT, ofereceu salários na faixa dos 925 mil dólares anuais a candidatos que se propunham a trabalhar com inteligência artificial. Ao mesmo tempo, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, enviou e-mails pessoais a pesquisadores do tema para tentar atrai-los à empresa.

Empresas como Apple e Amazon têm anunciado demissões como parte de um plano para focar no desenvolvimento de inteligências artificiais.

'Há uma mudança secular nos talentos que estamos buscando', declarou Naveen Rao, chefe do departamento de IA generativa do Databricks, ao Wall Street Journal. 'Temos um excesso de pessoas de um lado e uma escassez do outro.'

Assim, grandes nomes da tecnologia procuram profissionais especializados em inteligência artificial como forma de se modernizar e apostar em um dos mercados que mais cresce na atualidade. Por ora, resta esperar para ver se o pedido do Google surtirá algum tipo de efeito.

Com informações do Quartz.