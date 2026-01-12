Naver, o 'Google da Coreia do Sul', lança IA como alternativa a EUA e China

A Naver, grupo de mecanismos de busca conhecido como "o Google da Coreia do Sul", começou a oferecer serviços de computação em nuvem e inteligência artificial a países do Oriente Médio e do Sudeste Asiático, como uma alternativa aos produtos do gênero oferecidos por gigantes da tecnologia dos Estados Unidos e da China.

A empresa, que opera o recurso de pesquisa mais usado na Coreia do Sul, mira governos e empresas relutantes em usar os sistemas estadunidenses ou chineses por preocupações com segurança e soberania de dados.

Segundo informações do Financial Times, a empresa pode adaptar seus serviços de IA às necessidades de cada país para permitir mais controle sobre dados e infraestrutura.

A empresa já desenvolve projetos de IA em diferentes países: na Arábia Saudita, por exemplo, trabalha o conceito de "gêmeos digitais" da infraestrutura física do governo, em uma parceria com a Companhia Nacional de Habitação, sem contar as negociações para desenvolver modelos de IA, construir data centers e fornecer serviços de nuvens.

Na Tailândia, a Naver atua com a Siam AI Cloud para desenvolver um modelo de IA em língua tailandesa e lançar um assistente de turismo. Já no Japão, a empresa implementou um serviço de ligações automatizadas de acompanhamento para idosos em Izumo.

IA soberana

O movimento da Naver ocorre em meio a um mercado dominado por grandes grupos: segundo o Synergy Research Group, mais de 60% do setor de computação em nuvem, essencial para aplicações de ia, é controlado por empresas como Amazon, Microsoft e Google.

Com o receio de que informações sensíveis sejam armazenadas em sistemas estrangeiros, cresce o conceito de "IA soberana", em que nações constroem ou adotam sistemas próprios de inteligência artificial, buscando mais controle e segurança.

De acordo com Yuwon, a Naver pode se diferenciar ao oferecer controle sobre mais partes da chamada "pilha" tecnológica, que vai dos data centers aos aplicativos de IA. Isso garantiria mais autonomia sobre dados do que as soluções de concorrentes americanos.

A empresa tem adotado várias estratégias para se posicionar como uma concorrente forte no setor. Uma das mais recentes foi quando se tornou a maior compradora de chips da Nvidia em seu mercado doméstico, ultrapassando grupos como Samsung e Hyundai.

Para o ano de 2026, a empresa deve investir mais de 1 trilhão de won (cerca de US$ 690 milhões, o que equivale a R$ 3.7 bilhões na cotação atual) em infraestrutura de IA, a partir da compra de 60 mil unidades das GPUS Blackwell, as mais avançadas da Nvidia.

Com o aumento dos investimentos, cresce também a expectativa do mercado em relação a Naver. Nos últimos doze meses, as ações da empresa subiram em torno de 20%.