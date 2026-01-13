PF faz operação contra corrupção e desvio de emendas parlamentares

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 13, uma nova fase da Operação Overclean, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro.

De acordo com apuração da EXAME, o deputado Félix Mendonça Júnior, do Partido Democrático Trabalhista, da Bahia, é alvo da ação. Ao todo, nove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Distrito Federal e na Bahia.

A Controladoria Geral da União e a Receita Federal participam da ação. Segundo a PF, o Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de R$ 24 milhões que estavam em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, ligadas à investigação.

O grupo criminoso teria usado emendas parlamentares para o crime.

"Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro", informou a PF.

Na última fase da Operação Overclean, Luiz França, Secretário Nacional do Podemos, foi um dos alvos da investigação. Em nota na época, o partido afirmou que não possui relação com a operação.