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ChatGPT supera Instagram e TikTok e chega a 1 bilhão de usuários em tempo recorde

OpenAI atinge 1 bilhão de usuários mensais em maio, número que será usado para atrair investidores antes do IPO.

(Imagem gerada por IA/Exame)

(Imagem gerada por IA/Exame)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 08h09.

O ChatGPT atingiu 1 bilhão de usuários ativos mensais em maio de 2026, segundo estimativas da Sensor Tower, empresa de inteligência de mercado.

O número foi alcançado cerca de três anos após o lançamento do app, em novembro de 2022. Isso torna o ChatGPT o aplicativo mais rápido da história a atingir esse marcao, superando o Google Maps, que levou cerca de cinco anos para chegar ao mesmo volume de uso.

O Instagram levou aproximadamente seis anos para chegar a 1 bilhão de usuários, enquanto o TikTok levou cerca de cinco.  

Os concorrentes crescem mais rápido

Apesar da liderança isolada, o ChatGPT tem crescido mais devagar do que seus rivais.

O uso mensal do Claude, da Anthropic, subiu 640% em relação ao ano anterior. A Meta AI cresceu 973% no mesmo período, enquanto o ChatGPT cresceu 62%, segundo a Sensor Tower.

O Gemini, do Google, chegou a 900 milhões de usuários ativos mensais neste ano, segundo a Alphabet.

O Doubao, da ByteDance, atingiu 157 milhões de usuários mensais e entrou pela primeira vez no top 10 global de plataformas de IA em maio, segundo a TechnologyChecker.

"Enquanto o sentimento negativo em relação à IA está crescendo de forma inegável, os consumidores estão cada vez mais usando e dependendo dessas plataformas", disse Abe Yousef, analista sênior da Sensor Tower, à CNBC.

O episódio que redistribuiu usuários

Um dos momentos mais reveladores da relação entre sentimento público e uso de IA aconteceu em fevereiro.

No dia 28 daquele mês, um dia após a OpenAI anunciar um acordo com o Departamento de Defesa americano para implantar seus modelos em redes classificadas do Pentágono, as desinstalações do ChatGPT dispararam 295% em relação ao dia anterior.

No mesmo fim de semana, o Claude subiu para o primeiro lugar na App Store americana e superou o ChatGPT em downloads nos EUA pela primeira vez, depois que a Anthropic recusou envolvimento em operações militares.

O episódio mostrou que a liderança do ChatGPT em usuários não é imune ao sentimento público. Mas também mostrou que a escala já atingida é difícil de abalar: mesmo com desinstalações em alta, o produto seguiu crescendo no acumulado do mês.

O que vem a seguir

A OpenAI protocolou confidencialmente seu pedido de IPO um dia depois que a Anthropic havia feito o mesmo.

O bilhão de usuários mensais chega num momento estratégico: é o número que a empresa vai apresentar a investidores como prova de escala antes de abrir capital.

A questão que o mercado vai avaliar é se usuários mensais se convertem em receita suficiente — a maioria ainda usa o produto gratuitamente.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPT

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