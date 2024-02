Sai Bard, entra Gemini: Google anuncia novo app e plano de assinatura premium

Nesta quinta-feira, 8, o Google anunciou uma série de novidades relacionadas a sua IA generativa. O Bard agora se chama Gemini e, além disso, a gigante de tecnologia anunciou a chegada de um aplicativo para smartphone, um plano de assinatura e uma versão mais avançada do produto, o Gemini Advanced.

“O Gemini representa nossa família de modelos mais hábeis”, explica a empresa em nota. Antes, o Gemini era somente o nome do modelo funcional que vinha integrado ao Bard. “No entanto, o Gemini está evoluindo para ser mais do que apenas uma família de modelos. Ele suporta todo um ecossistema — desde os produtos que bilhões de pessoas usam todos os dias, até APIs e plataformas que ajudam desenvolvedores e organizações a inovar”, diz Sundar Pichai, CEO do Google, em postagem via blog.

É possível acessar o Gemini através do link. Ele está disponível em mais de 40 idiomas e em mais de 230 países e territórios, incluindo português.

Gemini Advanced

Para quem é mais familiarizado com a família do ChatGPT, da OpenAI, é como se o Gemini Advanced fosse o GPT-4 Turbo, versão mais poderosa do ChatGPT e que só é acessada por meio de um plano de assinatura de US$ 20 mensais. Outro exemplo no mercado é o Copilot, da Microsoft, que também dá acesso ao GPT-4 para pagantes.

O Advanced dá acesso ao Ultra 1.0, capaz de fazer tarefas mais complexas como desenvolver códigos e entender melhor a intenção do usuário que escreve.

Segundo Pichai, o Ultra 1.0 é o primeiro a superar os especialistas humanos em MMLU (compreensão massiva de linguagem multitarefa), que usa uma combinação de 57 disciplinas – incluindo matemática, física, história, direito, medicina e ética – para testar conhecimentos e habilidades de resolução de problemas.

No momento, o Google Advanced só está disponível em inglês.

Assinatura premium

O Google One, plano de assinatura da gigante, agora oferece uma assinatura de US$ 19,99/mês que conta com o acesso à IA generativa. Em breve, assinantes poderão utilizá-la integrada em outras ferramentas do Google, como Gmail, Docs, Slides e Sheets. Mas ela já está disponível no Google Cloud e Workspace, anteriormente conhecida como a ferramenta Duet AI.

Por enquanto, o plano não está disponível no Brasil.

Gemini no celular

Hoje, o Google também anuncia a chegada do app Gemini para iOS e Android, ainda sem data para lançamento no Brasil.

O Gemini é um chatbot onde é possível digitar, falar ou adicionar uma imagem para conversar com a IA generativa. É possível tirar a foto de um pneu furado, por exemplo, e pedir um passo a passo do que fazer.

No Android, será possível transformar o Gemini no assistente primário do seu smartphone. Atualmente, o Google Assistente é a opção padrão.