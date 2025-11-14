Google adiciona pesquisa profunda ao NotebookLM e amplia suporte a arquivos

O Google anunciou nesta quinta-feira, 13, a integração entre dois de seus produtos para pesquisa: o recurso Deep Research, baseado na inteligência artificial Gemini, e o NotebookLM, seu assistente voltado à organização e produção de conteúdo. A nova funcionalidade será liberada para todos os usuários do NotebookLM ao longo da próxima semana.

Com a novidade, será possível realizar pesquisas assistidas diretamente no ambiente do NotebookLM, escolhendo entre dois estilos: rápido ou profundo. A opção rápida busca informações de forma imediata, enquanto a profunda realiza uma pesquisa mais detalhada, com base em fontes consideradas de alta qualidade. Em ambos os casos, o sistema gera um plano de pesquisa antes do início do processo.

Segundo o Google, ao optar pela análise profunda, o usuário poderá incluir mais fontes enquanto o relatório é produzido em segundo plano. O resultado final trará referências a artigos, sites ou estudos utilizados na pesquisa, que podem ser incluídos diretamente no caderno digital.

Recentemente, a empresa já havia conectado o recurso Deep Research a outras ferramentas do ecossistema Google Workspace, como Gmail, Drive e Google Chat. A integração permite que o assistente de IA utilize dados pessoais para construir relatórios personalizados sem que o usuário precise sair de seu fluxo de trabalho.

Expansão de formatos no NotebookLM

Além da integração com o Deep Research, o Google também ampliou os tipos de arquivos compatíveis com o NotebookLM. Agora é possível adicionar links de Planilhas Google para análises com base em dados estruturados.

Também foi liberada a inclusão de arquivos em PDF diretamente por link do Drive, além do suporte a documentos no formato .docx, do Microsoft Word. A atualização facilita o uso do NotebookLM como uma central de trabalho unificada para diferentes tipos de conteúdo.