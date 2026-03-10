Adeus toque? Oura aposta em tecnologia controlada por gestos

A fabricante de anéis inteligentes Oura anunciou a compra da Doublepoint, startup especializada em tecnologia de reconhecimento de gestos para wearables. As informações são do TechCrunch.

A empresa, então, se prepara para uma nova era no desenvolvimento de wearables: permitir que usuários controlem a tecnologia com movimentos simples das mãos. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

Fundada em 2020 e sediada em Helsinque, na Finlândia, a Doublepoint cria softwares que detectam movimentos sutis das mãos e os traduzem em comandos digitais.

Segundo a Oura, a nova aquisição simboliza sua aposta de que a próxima fase dos wearables com IA vai combinar voz e gestos, com interações mais naturais e discretas. A ideia é substituir telas e botões por ações simples, como o movimento de pinça.

"A tecnologia da Doublepoint ajuda os dispositivos a entenderem pequenos movimentos das mãos, para que as interações pareçam mais rápidas e naturais em diferentes interfaces", afirmou a empresa em comunicado.

Para se ter uma ideia, o sistema Doublepoint permite que o usuário olhe para um item em uma interface (com auxílio de rastreamento ocular) e faça um gesto com os dedos para selecioná-lo.

A solução também pode transformar smartwatches em controles remotos pessoais, com a possibilidade de ligar e desligar luzes, ajustar músicas ou trocar de canal em dispositivos conectados.

Oura e mercado de anéis inteligentes em expansão

A junção das duas empresas ocorre num momento em que o mercado de anéis inteligentes está crescendo. Segundo a consultoria IDC, as remessas globais da categoria cresceram quase 51% em 2025.

A Oura lidera esse segmento. A empresa já vendeu mais de 5,5 milhões de exemplares, um grande avanço ante aos 2,5 milhões registrados em junho de 2024. A estimativa é que as vendas ultrapassem US$ 1,5 bilhão em 2026. A empresa foi avaliada em cerca de US$ 11 bilhões.

A Doublepoint é a quarta aquisição da Oura, que já incorporou startups omo a Sparta Science, voltada ao monitoramento de saúde, Veri, focada em metabolismo, e Proxy, especializada em identidade digital.

"À medida que continuamos a construir a próxima era da Oura, as aquisições desempenham um papel fundamental na aceleração do nosso crescimento e na expansão das capacidades dos nossos dispositivos e plataforma", afirmou o CEO da Oura, Tom Hale.

A equipe da Doublepoint — formada por arquitetos e desenvolvedores de IA, incluindo seus quatro fundadores — será integrada à Oura e continuará em Helsinque.

Mudança de mercado

A Oura ganhou destaque no mercado de monitoramento do sono. Nos últimos anos, no entanto, a empresa tem ampliado sua atuação na área de saúde digital, com um modelo próprio de IA voltado à saúde da mulher, por exemplo.

Outro movimento recente foi a parceria com a Fullscript, plataforma utilizada por mais de 125 mil profissionais de saúde, que permite aos pacientes compartilharem dados biométricos coletados pelo anel diretamente com médicos.

A empresa também é parceira do Departamento de Defesa dos Estados Unidos desde 2019, fornecendo dispositivos para militares. A parceria é tão importante que a empresa estuda abrir uma fábrica em Fort Worth, no Texas, para atender à demanda do órgão.