Nvidia cai em 2026 com temores sobre energia e inflação

As ações da Nvidia acumulam queda de 3,28% em 2026 até esta terça-feira, 10, em meio a um cenário de maior incerteza para a gigante de semicondutores e para o setor de tecnologia. Mesmo após divulgar resultados acima das expectativas no fim de fevereiro, os papéis da empresa passaram a enfrentar um ambiente mais desafiador para as big techs no mercado global.

A empresa apresentou números fortes, impulsionados pela demanda por chips voltados à inteligência artificial (IA), mas o papel acabou pressionado pela piora no sentimento do mercado.

A escalada do conflito no Oriente Médio, especialmente no Irã, adicionou uma nova camada de incerteza para investidores.

Embora não haja sinais de interrupções diretas na produção global de semicondutores, analistas apontam que o impacto do conflito pode chegar ao setor por meio do aumento dos custos de energia e transporte.

Inflação e custos de energia

Diferentemente de crises anteriores que interromperam diretamente a produção, o principal risco atual para o setor está no aumento dos custos operacionais, segundo fontes ouvidas pelo Barron's.

Altas prolongadas nos preços de combustíveis ou energia tendem a pressionar as margens das empresas de tecnologia.

O chefe global de pesquisa e inteligência de mercado da Circular Technologies, Brad Gastwirth, afirmou ao Barron’s que a ameaça imediata não é uma paralisação da fabricação de semicondutores, mas sim um choque inflacionário mais amplo.

"As instalações de fabricação de semicondutores consomem muita energia e qualquer aumento sustentado nos preços da eletricidade ou dos combustíveis pode afetar a economia da manufatura." Brad Gastwirth, chefe global de pesquisa e inteligência de mercado da Circular Technologies

Os custos de energia e transporte são hoje os principais canais de transmissão do risco para o segmento, pois a fabricação de chips é altamente intensiva em eletricidade e depende de cadeias logísticas complexas.

Impacto na cadeia de suprimentos

Até agora, as empresas mais pressionadas pelo conflito estão na Ásia, região altamente dependente do petróleo e do gás que transitam pelo Estreito de Ormuz, atualmente afetado pelas tensões.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), maior fabricante de chips do mundo, recuou 4,2% em Taipei na segunda-feira, 9.

A empresa tem forte exposição ao tema energético: suas operações respondem por cerca de 9% do consumo total de eletricidade de Taiwan, com grande dependência de gás natural.

Na Coreia do Sul, fornecedores de memória usados pela Nvidia também registraram perdas relevantes. As ações da SK Hynix e da Samsung Electronics caíram 9,5% e 7,8%, respectivamente.

O governo sul-coreano chegou a emitir um alerta sobre possíveis riscos ao fornecimento de energia apesar de ter afirmado que o país tem capacidade suficiente para atender à demanda no curto prazo.

Perspectivas para o setor

Apesar da volatilidade recente, analistas ouvidos pelo Barron's avaliam que os fundamentos do setor permanecem sólidos, e a demanda por semicondutores voltados à IA continua forte.

O mercado agora volta a atenção para a conferência GTC da Nvidia, programada para ocorrer entre 16 e 19 de março.

O evento costuma servir de vitrine para novos avanços em hardware de IA, e pode funcionar como um catalisador para as ações da empresa em meio às incertezas globais, na avaliação dos especialistas.