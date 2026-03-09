Britânica Nscale levanta US$ 2 bilhões em rodada de investimento e contrata ex-executivos da Meta

A britânica Nscale levantou US$ 2 bilhões em uma nova rodada de investimento de Série C. A rodada foi liderada pelas empresas Aker ASA e 8090 Industries e agora avalia a empresa de inteligência artificial em US$ 14,6 bilhões.

Com a nova fase, a empresa também reforçou seu quadro de liderança com executivos que passaram por grandes empresas de tecnologia. Entre os nomes anunciados estão Sheryl Sandberg, ex-diretora de operações do Facebook, e Nick Clegg, ex-chefe de assuntos globais da Meta, cargo em que liderava a interlocução política e regulatória da empresa até 2025. A executiva Susan Decker, que atuou no Yahoo, também passa a integrar o grupo de liderança.

A movimentação ocorre enquanto empresas de infraestrutura disputam espaço no fornecimento de capacidade computacional para modelos de IA. A estratégia da Nscale envolve a construção de novos centros de dados e acordos com empresas que desenvolvem hardware e software voltados à inteligência artificial.

Entre os parceiros citados pela empresa estão Nvidia, fabricante de chips gráficos amplamente utilizados em treinamento de modelos de IA, e OpenAI, organização responsável pelo desenvolvimento do ChatGPT. Esses acordos ampliaram a presença da companhia para além do mercado europeu.

Expansão de data centers na Europa

Outro eixo da estratégia inclui projetos de grande escala em infraestrutura digital. A Nscale firmou um acordo comercial com a Microsoft para a construção de um data center, centros de processamento e armazenamento de dados, avaliado em cerca de US$ 10 bilhões em Portugal.

Segundo informações divulgadas pela Bloomberg, a companhia também avalia projetos classificados como “grandiosos” no Reino Unido e em outras regiões da Europa. A iniciativa busca ampliar a capacidade de processamento para aplicações de IA, ao mesmo tempo em que a empresa considera levar sua infraestrutura para novos mercados ainda pouco explorados.