Musk pede a tribunal que não deixe OpenAI virar empresa com fins lucrativos

Elon Musk pediu a um tribunal federal que impedisse a OpenAI de buscar uma conversão para virar um negócio com fins lucrativos, dizendo que uma "pausa" no domínio da empresa dona do ChatGPT é "urgentemente necessária" para proteger sua própria startup de inteligência artificial, bem como o público.

Segundo a Bloomberg, em seu último processo contra a OpenAI, Musk continuou seus ataques contra o CEO Sam Altman, nove anos depois de terem trabalhado juntos para lançar a startup como uma organização sem fins lucrativos com a missão de desenvolver inteligência artificial generativa para o benefício da sociedade.

Musk repetiu alegações anteriores de que a OpenAI quebrou suas promessas a ele e abandonou seu propósito como uma instituição de caridade quando aceitou bilhões de dólares da Microsoft a partir de 2019. Ele agora diz que, sem uma rápida intervenção judicial, em breve será tarde demais para impedir que a empresa de Altman "esmague" seus rivais.

Um porta-voz da OpenAI disse que o processo de Musk "novamente recicla as mesmas reclamações infundadas" e "continua totalmente sem mérito".

A OpenAI está em negociações iniciais com o gabinete do procurador-geral da Califórnia sobre o processo para mudar sua estrutura corporativa, segundo a Bloomberg.

Idas e vindas nos tribunais

Musk processou a OpenAI pela primeira vez num tribunal estadual da Califórnia em fevereiro. Então, desistiu do caso em junho e entrou com uma queixa no tribunal federal em Oakland, também na Califórnia, em agosto.

Agora, o dono de Tesla, SpaceX e X busca suspender a reestruturação da OpenAI até que a luta legal se desenrole nos tribunais. Ele também está pedindo ao juiz que proíba a OpenAI de entrar em acordos com investidores para "não financiar concorrentes" que, segundo ele, violam as leis antitruste federais.

A startup de inteligência artificial xAI de Musk foi lançada no ano passado e foi avaliada em US$ 50 bilhões em uma rodada de financiamento recente. Seu valor mais que dobrou desde maio.