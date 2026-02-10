ChatGPT inicia testes de publicidade para usuários dos EUA

O ChatGPT, chatbot de inteligência artificial mais utilizado do mundo, iniciou nesta segunda-feira, 9, uma fase de testes para a integração de publicidade.

Segundo a OpenAi, a iniciativa busca abrir uma nova fonte de receitas em um setor marcado por altos custos operacionais.

“Hoje, começamos a testar anúncios no ChatGPT nos Estados Unidos. O teste será direcionado a usuários adultos com uma assinatura Free ou Go”, afirmou a OpenAI, em referência à versão gratuita e ao plano básico do serviço.

Segundo a empresa, usuários que optarem por não ver anúncios poderão desativar a publicidade, mas terão o uso limitado a um número reduzido de mensagens gratuitas por dia.

O início dos testes ocorre após a OpenAI anunciar, em meados de janeiro, que passaria a adotar publicidade para usuários nos Estados Unidos.

A decisão foi ironizada pela concorrente Anthropic durante o Super Bowl de domingo. Criadora do chatbot Claude, a empresa exibiu um comercial em que um usuário recebe respostas sérias de uma ferramenta de conversa, interrompidas subitamente por um anúncio de um site fictício de relacionamentos.

Ads are coming to AI. But not to Claude. Keep thinking. pic.twitter.com/n2yECeBWyT — Claude (@claudeai) February 4, 2026

O CEO da OpenAI, Sam Altman, classificou o comercial como “divertido, mas claramente desonesto”.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, a OpenAI afirmou que os anúncios “não influenciam as respostas fornecidas pelo ChatGPT” e que a mudança ajudará a financiar a infraestrutura e os investimentos necessários para o desenvolvimento do modelo de IA.

Com apenas uma parcela de seus milhões de usuários pagando por assinaturas, a empresa enfrenta pressão para ampliar suas receitas. Apesar de ter alcançado uma avaliação de até 500 bilhões de dólares em rodadas privadas desde 2022 — e de especulações sobre uma eventual abertura de capital avaliada em até um trilhão de dólares —, a OpenAI registra gastos elevados, impulsionados pela alta demanda por poder computacional.

Com a iniciativa, a empresa aproxima seu modelo de negócios ao de gigantes como Google e Meta, cuja principal fonte de receita é a publicidade associada a serviços gratuitos.