Entenda por que Musk comprar a MSNBC é mais difícil do que parece

Elon Musk pode tentar adquirir a MSNBC? O boato começou a aparecer nas redes sociais neste semana depois que o bilionário dona da Tesla passou a postar uma série de memes. Um detalhe, porém, invalida a teoria: a empresa não está à venda.

Na semana passada, a Comcast, conglomerado dono do canal, disse que estava avançando com um plano para separar suas redes de TV a cabo NBCUniversal em uma companhia independente. Essa notícia gerou especulações de que o dono do X poderia comprar o canal de notícias MSNBC, visto como de esquerda nos EUA.

Musk, que não tem sido tímido sobre suas críticas à MSNBC, chamando a rede de "escória total da Terra", alimentou essa história em sua rede social. Quando Donald Trump Jr. postou sobre a MSNBC, encorajando Musk a comprá-la, o bilionário respondeu: "Quanto custa?"

Não está claro o quão sério Musk é sobre a MSNBC, mas comprar a rede não seria uma tarefa fácil. A Comcast não está interessada em vender ativos individuais, segundo o Wall Street Journal. Ela planeja que a empresa spinoff, que incluirá vários outros canais da NBCUniversal, como CNBC, USA, Syfy e E!, explore aquisições de outras redes a cabo.

Hey @elonmusk I have the funniest idea ever!!! https://t.co/OEwz6S5ncs — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 22, 2024



"Estamos ansiosos pela cisão planejada de nossas redes a cabo, que criará uma nova empresa de propriedade de nossos acionistas — nenhum desses ativos está à venda", disse uma porta-voz da Comcast.

Depois que a Comcast concluir a transação — um processo que deve levar cerca de um ano — a nova empresa negociará acordos de distribuição com empresas como a Charter Communications.

O presidente e CEO da Comcast, Brian Roberts, detém um terço das ações com direito a voto na empresa, o que lhe dá influência significativa em decisões importantes, como a venda de ativos. Roberts também deterá um terço das ações com direito a voto na nova empresa, embora não atue no conselho, segundo o WSJ.

Diferente do antigo Twitter

Essa é uma configuração bem diferente do Twitter, que Musk comprou por US$ 44 bilhões em 2022 e renomeou como X. Musk era seu maior acionista na época em que ele fez a aquisição.

Se Musk realmente fosse atrás da MSNBC, provavelmente não chegaria nem perto do preço do Twitter: a receita anual da nova empresa de TV a cabo, em todas as suas redes, seria de cerca de US$ 7 bilhões, e seus ativos e audiência estão em queda.

Depois que a nova empresa for criada, tirar a MSNBC dela pode ser mais desafiador, porque a natureza da transação — uma cisão isenta de impostos para os acionistas da Comcast — limita a flexibilidade para buscar acordos subsequentes.