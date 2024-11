Valorização da xAI e SpaceX coloca empresas de Musk em novos patamares

Duas das principais empresas privadas de Elon Musk estão prestes a alcançar novas marcas financeiras. A xAI, sua startup de inteligência artificial, e a SpaceX, gigante aeroespacial, preparam movimentos que podem elevar significativamente seus valores de mercado. As informações são da QZ.

A xAI, fundada em julho deste ano como concorrente da OpenAI , está em vias de fechar uma rodada de captação de até US$ 6 bilhões (R$ 34,86 bilhões), segundo a CNBC. Com o novo investimento, a avaliação da empresa pode saltar para US$ 50 bilhões (R$ 290,5 bilhões), mais que o dobro do valor alcançado em maio, quando foi avaliada em US$ 24 bilhões (R$ 139,44 bilhões).

Desses US$ 6 bilhões, cerca de US$ 5 bilhões (R$ 29,05 bilhões) devem vir de fundos soberanos do Oriente Médio, enquanto o restante será levantado de investidores domésticos. Entre os apoiadores já citados estão Sequoia Capital, Valor Equity Partners e investidores sauditas e catarianos.

Os recursos serão destinados à compra de 100 mil chips Nvidia, essenciais para a expansão do supercomputador Colossus da xAI, que opera no Tennessee. Este equipamento será usado tanto para treinar tecnologias da Tesla, como o sistema Full Self-Driving, quanto para impulsionar os projetos da xAI.

SpaceX em expansão

A SpaceX, a maior empresa privada dos Estados Unidos, também está ampliando sua base financeira. A companhia planeja lançar uma oferta de ações secundária em dezembro, avaliando as ações em cerca de US$ 135 (R$ 783,15) cada, segundo especilaistas ouvidos pela QZ. Isso eleva a avaliação da empresa para US$ 250 bilhões (R$ 1,452 trilhão), superando o valor da ByteDance, dona do TikTok, e tornando a SpaceX a startup mais valiosa do mundo.

Essa rodada ocorre no momento em que a SpaceX se prepara para testar um mega-foguete e expandir suas operações. Além disso, Musk tem usado sua relação próxima com o presidente eleito Donald Trump para buscar regulamentações que beneficiem suas empresas, como a simplificação de autorizações para lançamentos espaciais e a regulamentação de veículos autônomos.

Impacto no mercado

Os movimentos também têm repercussões para a Tesla, a única empresa pública de Musk. Após a vitória de Trump, as ações da Tesla subiram para mais de US$ 300 (R$ 1.743) por unidade, levando a avaliação da empresa acima de US$ 1 trilhão (R$ 5,81 trilhões).

Com Musk desempenhando um papel central na elaboração de iniciativas de inteligência artificial do governo Trump e em discussões sobre corte de gastos federais, suas startups estão bem posicionadas para aproveitar um ambiente regulatório favorável nos próximos anos.