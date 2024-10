Microsoft sobe após balanço e analista diz que valor da empresa pode bater US$ 4 tri

O resultado do terceiro trimestre da Microsoft divulgado nesta quarta-feira, 30, chegou a animar investidores em Wall Street, com as ações da companhia chegando a registrar forte alta no pós-mercado. O movimento, no entanto, perdeu força após a reação inicial.

A companhia comandada por Satya Nadella superou as estimativas do mercado para lucro líquido e receita, com respectivas altas de 11% para US$24,7 bilhões e de 16% para US$ 65,6 bilhões. O lucro por ação foi de US$ 3,30 ante consenso de US$ 3,10. A margem bruta da companhia subiu 5,3 pontos percentuais para 45,5%.

O grande destaque no desempenho foi a crescente influência da inteligência artificial (IA), que, segundo Nadella, está reformulando processos e funções em todos os níveis da empresa.

As plataformas de IA, como o Microsoft 365 Copilot e as soluções do Azure, têm sido fundamentais para atrair novos clientes e impulsionar a receita da Microsoft Cloud, que cresceu 22% no trimestre, representando US$ 38,9 bilhões do faturamento total.

Os ganhos também foram significativos nos segmentos de Nuvem Inteligente, com um crescimento de 20% e destaque para o Azure, que viu suas receitas aumentarem 33%. A estimativa do mercado para o crescimento da Azure era de 29,3%, segundo a CNBC.

O Azure é a plataforma de computação em nuvem da Microsoft. Grandes parcerias, como a com a OpenAI, foram facilitadas pelo Azure, que fornece a infraestrutura para treinar e executar modelos de IA em escala global.

O CEO da Microsoft reforçou que a empresa está expandindo sua capacidade de ajudar clientes a integrar IA em seus negócios, criando novas oportunidades e aumentando a eficiência operacional.

Efeito IA

O resultado da companhia no trimestre foi elogiado pelo famoso analista de tecnologia Dan Ives, que ressaltou a margem da empresa no período e o crescimento do Azure. "Em seis a nove meses, a Microsoft deve bater 4 trilhões em valor de mercado", afirmou em entrevista à CNBC após a divulgação do balanço. A Microsoft encerrou o pregão desta quarta avaliada em US$ 3,21 trilhões, como a terceira maior empresa do mundo.

https://twitter.com/DivesTech/status/1851733960373752298

A computação pessoal também trouxe surpresas, com um crescimento de 17% na receita, impulsionado pelo aumento de 61% no segmento de conteúdo e serviços do Xbox, que foi impactado positivamente pela recente aquisição da Activision. Isso, somado às melhorias no setor de publicidade digital, reforça a capacidade da Microsoft de se beneficiar de tendências de mercado e consolidar o uso de IA em novos produtos e serviços.