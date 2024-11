OpenAI e Meta investirão em IA para idiomas africanos em parceria com a Orange

OpenAI e Meta, em colaboração com a operadora francesa Orange, anunciaram um projeto para desenvolver modelos de inteligência artificial (IA) voltados para idiomas africanos.

A iniciativa, que deve ser lançada no primeiro semestre de 2024, começará com o foco nos idiomas Wolof e Pulaar, falados por cerca de 22 milhões de pessoas na África Ocidental. O continente africano é lar de um terço das línguas do mundo, mas apenas uma fração delas está representada nos modelos de IA existentes.

Com 18 mercados no Oriente Médio e na África, a Orange deseja expandir o projeto para incluir mais empresas de tecnologia, criando modelos que possam melhorar a comunicação com os clientes e oferecer serviços públicos em saúde e educação.

Segundo a operadora, a falta de infraestrutura e os recursos limitados têm dificultado a inclusão de muitos idiomas africanos nos treinamentos de IA.

A Orange utilizará data centers na Europa e na África, além de infraestrutura em cloud para treinar os modelos. Contudo, a empresa não especificou a origem dos dados necessários para essa tarefa.

A meta é desenvolver modelos acessíveis para empresas locais, profissionais autônomos e serviços públicos. “Queremos criar um exemplo de como a IA pode beneficiar quem está atualmente excluído”, afirmou Steve Jarrett, diretor de IA da Orange.

Projeto prevê expansão para outros idiomas

A próxima etapa da iniciativa incluirá o treinamento em idiomas como Lingala, Swahili e Bambara. OpenAI contribuirá oferecendo acesso antecipado aos seus modelos de IA, o que permitirá à Orange desenvolver soluções como interações por voz para atendimento ao cliente.

Além disso, OpenAI fornecerá capacidade adicional de processamento de dados e hospedagem em seus centros na Europa.

Jarrett destacou que a inclusão de populações analfabetas é uma das prioridades da Orange. Segundo ele, o modelo poderá ajudar a conectar essas comunidades com serviços essenciais e novas oportunidades, promovendo inclusão tecnológica.