Musk acusa OpenAI de tentar 'monopolizar' mercado de IA

Elon Musk está aumentando sua rivalidade com o CEO da OpenAI, Sam Altman, alegando em um processo judicial que a dona do ChatGPT está tentando "monopolizar o mercado de inteligência artificial generativa" e sacrificando a segurança em uma corrida para progredir

Segundo informações da Bloomberg, em uma versão revisada de um processo que ele entrou contra a OpenAi em agosto, Musk destacou as preocupações antitruste sobre a empresa desde suas raízes sem fins lucrativos em 2015 — quando ele e Altman trabalharam juntos por lá — até seu esforço atual para se reestruturar como uma empresa com fins lucrativos após bilhões de dólares em investimentos da Microsoft e outros players de peso.

Musk, que lançou sua startup xAI no ano passado para concorrer no mercado de IA, disse que a OpenAI "abandonou toda a pretensão de prosseguir como uma instituição de caridade para beneficiar a humanidade" enquanto tenta concluir sua reestruturação.

“A Microsoft e a OpenAI, aparentemente insatisfeitas com seu monopólio, ou quase isso, em inteligência artificial generativa, agora estão tentando ativamente eliminar concorrentes, como a xAI, extraindo promessas de investidores de não financiá-las”, escreveram os advogados do bilionário na queixa apresentada na quinta-feira à noite no tribunal federal em Oakland, Califórnia.

Em uma declaração na sexta-feira, a OpenAI rejeitou as alegações e forneceu um link para uma coleção de e-mails que, segundo ela, mostravam que Musk havia apoiado anteriormente a estrutura com fins lucrativos. “A terceira tentativa de Elon em menos de um ano de reformular suas alegações é ainda mais infundada e exagerada do que as anteriores”, disse a OpenAI. “Seus e-mails anteriores continuam falando por si.”

Reestruturação da OpenAI

A reestruturação está agora em “pleno andamento”, com a OpenAI e a Microsoft tendo contratado bancos de investimento “para negociar a enorme participação da Microsoft e definir um prazo rígido de dois anos para concluir a conversão”, de acordo com a queixa do bilionário sul-africano, agora também oficializado como membro do futuro governo de Donald Trump.

Para respaldar sua alegação de que a OpenAI está se tornando um monopólio, Musk disse no processo que a empresa "tentou privar os concorrentes de talentos de IA recrutando agressivamente funcionários com ofertas de remuneração generosa, e está a caminho de gastar US$ 1,5 bilhão em pessoal para apenas 1.500 funcionários".

Musk também expressou preocupação de que a OpenAI "começou a contratar o Departamento de Defesa" e removeu uma cláusula de suas políticas de uso que proíbe o uso de sua tecnologia para "atividades com alto risco de danos físicos", como "desenvolvimento de armas" ou "militar e guerra".