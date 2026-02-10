IA ganha espaço na tomada de decisão à medida que empresas crescem

Tomar decisões de negócios tende a ser mais simples quando a empresa ainda é pequena, com equipes reduzidas e poucos projetos em andamento. Nesse cenário, gestores conseguem acompanhar processos de perto e manter controle direto sobre informações e resultados.

Esse contexto muda conforme a organização cresce. O aumento do volume de dados e a distribuição dessas informações em diferentes sistemas tornam a tomada de decisão mais complexa.

É nesse ambiente que o uso da inteligência artificial começa a apoiar análises e escolhas baseadas em dados de forma mais estruturada. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

A fragmentação dos dados

Com o crescimento da empresa, informações passam a ficar distribuídas entre diferentes áreas, como recursos humanos, tecnologia, marketing e gestão de projetos. Cada uma dessas áreas tende a operar com seus próprios sistemas e bases de dados.

Essa fragmentação dificulta a criação de análises integradas e limita o uso da inteligência artificial, que depende de dados conectados para gerar leituras mais amplas sobre o negócio.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga

Centralização de dados para ampliar a capacidade

Para viabilizar decisões apoiadas por inteligência artificial, a centralização dos dados se torna um passo essencial. Reunir informações em um único ambiente facilita o acesso, reduz silos e permite que diferentes áreas utilizem a mesma base de dados.

Assim como em um quebra-cabeça, visualizar todas as peças ao mesmo tempo ajuda a compreender melhor o cenário antes de avançar na análise.

Integração automatizada como suporte à IA

Com os dados centralizados, surge a necessidade de manter essas informações atualizadas e confiáveis. Processos manuais, comuns em estágios iniciais do negócio, deixam de ser suficientes diante do volume crescente de dados.

Nesse contexto, a automação da integração entre sistemas permite que a inteligência artificial trabalhe de forma contínua, reunindo informações de diferentes fontes e apoiando análises mais consistentes ao longo do tempo.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Cultura orientada por dados e IA

A implementação de tecnologia, por si só, não garante decisões mais bem fundamentadas. Para que a inteligência artificial seja utilizada de forma efetiva, é necessário investir na alfabetização em dados dos colaboradores.

Capacitar equipes para compreender e utilizar informações analíticas amplia o uso da IA no dia a dia e favorece decisões baseadas em dados em diferentes níveis da organização.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL