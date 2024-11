OpenAI recebe US$ 1,5 bilhão da SoftBank em nova estratégia de expansão

A SoftBank, sob a liderança de Masayoshi Son, está se preparando para adquirir até US$ 1,5 bilhão (R$ 8,72 bilhões) em ações da OpenAI, consolidando sua posição como uma das maiores apoiadoras da empresa avaliada em US$ 150 bilhões (R$ 872 bilhões). De acordo com o Financial Times, o investimento será feito por meio de uma oferta de compra que permitirá a funcionários e ex-funcionários com ações há mais de dois anos venderem suas participações.

Essa nova aquisição de ações, prevista para ser concluída no início do próximo ano, segue a última rodada de financiamento da OpenAI, que levantou US$ 6,6 bilhões (R$ 38,34 bilhões). Durante essa rodada, a SoftBank, por meio de seu segundo Vision Fund, já havia investido US$ 500 milhões (R$ 2,9 bilhões) na empresa.

O mercado aquecido de IA e o papel da SoftBank

O setor de inteligência artificial tem atraído bilhões em investimentos, com startups de IA levantando somas significativas mesmo diante de avaliações altíssimas para empresas que ainda não geram lucro. Além da OpenAI, empresas rivais como xAI, de Elon Musk, e Anthropic também têm garantido aportes vultosos, destacando a crescente relevância do setor.

Musk está finalizando uma rodada de financiamento de US$ 5 bilhões (R$ 29,05 bilhões) para sua startup de IA, enquanto a Amazon recentemente ampliou sua participação na Anthropic com um investimento adicional de US$ 4 bilhões (R$ 23,24 bilhões).

Nesse cenário, a SoftBank se posiciona como um dos principais apoiadores da OpenAI, ao lado de investidores como Thrive Capital, Tiger Global e Microsoft, esta última com mais de US$ 13 bilhões (R$ 75,53 bilhões) alocados na empresa.

O papel da OpenAI

Masayoshi Son, um dos principais nomes do investimento em tecnologia, tem enfatizado sua ambição de colocar a SoftBank no centro do desenvolvimento de inteligência artificial. O executivo é um admirador público de Sam Altman, CEO da OpenAI, com quem mantém conversas frequentes.

“Este é o meu propósito: realizar a superinteligência artificial (ASI)”, declarou Son no início deste ano, reafirmando sua visão de longo prazo para o setor.

Além do investimento direto na OpenAI, a SoftBank é a controladora majoritária da Arm Holdings, uma importante designer de chips com sede no Reino Unido. Beneficiada pelo boom da IA, a Arm desempenha um papel estratégico na visão de Son para expandir a influência da SoftBank no mercado global de tecnologia.

Com este investimento adicional, a SoftBank se estabelece como uma das principais forças no desenvolvimento de tecnologias de IA, reforçando sua posição ao lado de gigantes como Microsoft. A aposta reflete não apenas uma estratégia de crescimento, mas também a visão de Son em moldar o futuro da tecnologia global, colocando a OpenAI como peça-chave nesse avanço.