Micron investe na Anthropic e firma acordo de fornecimento de memória para IA

A Micron Technology anunciou nesta segunda-feira, 22, um acordo estratégico com a Anthropic que abrange desenho de arquitetura de memória e armazenamento para inteligência artificial (IA), um contrato de fornecimento multianual, adoção do Claude internamente pela própria Micron e um investimento estratégico na rodada Série H da empresa dona do chatbot.

"A revolução da IA elevou permanentemente o papel das soluções de memória e armazenamento, do data center até a borda da rede", disse Sumit Sadana, vice-presidente executivo e diretor de negócios da Micron, em comunicado.

Os termos financeiros do investimento e do contrato de fornecimento não foram divulgados.

O que está no acordo

A parceria tem quatro frentes. A primeira é técnica: as duas empresas vão analisar como subsistemas de memória e armazenamento se comportam em diferentes cargas de trabalho de IA, com o objetivo de melhorar desempenho, eficiência energética e o custo por token — unidade básica de processamento de modelos de linguagem — na infraestrutura da Anthropic.

O portfólio de memória de alta largura de banda (HBM), DRAM e SSDs da Micron está no centro dessa colaboração.

A segunda frente é comercial: um contrato de fornecimento multianual que cobre o portfólio de produtos da Micron para data centers, dando à fabricante de chips um papel direto na trajetória de crescimento de longo prazo da Anthropic.

"Nossa estratégia de computação depende de acertar cada camada da pilha tecnológica, e memória e armazenamento são centrais para a eficiência com que treinamos e operamos o Claude", disse Tom Brown, cofundador e diretor de computação da Anthropic.

A Micron já usa o próprio produto que vai ajudar a abastecer

A terceira frente do acordo é interna: a Micron já adota modelos do Claude para acelerar geração de código e viabilizar casos de uso mais avançados, com agentes autônomos, em áreas de engenharia, manufatura e funções corporativas. Segundo a empresa, os modelos já vêm entregando ganhos de produtividade em alguns dos desafios mais complexos da companhia.

A quarta frente é o investimento: a Micron entrou na rodada Série H da Anthropic, que elevou a avaliação da startup de inteligência artificial a US$ 965 bilhões em maio — superando, na ocasião, a avaliação da OpenAI.

O contexto: uma fabricante de memória em alta

O anúncio chega num momento favorável para a Micron.

A empresa, avaliada em US$ 1,28 trilhão, tem recebido revisões positivas de bancos de investimento nas últimas semanas: a Bernstein SocGen elevou seu preço-alvo para US$ 1.300, citando reajustes de preço mais fortes do que o esperado e projeções mais altas para os preços de memória HBM até 2027.

A Wedbush também elevou sua projeção para US$ 1.300, citando forte demanda por IA e expectativa de oferta limitada nos próximos 18 meses, enquanto a Rosenblatt ajustou seu preço-alvo para US$ 1.200, citando demanda crescente por DRAM e memória NAND Flash.

O acordo com a Anthropic foi anunciado dias antes da divulgação do balanço trimestral da Micron, prevista para 24 de junho — resultado que analistas já vinham revisando para cima diante da força do mercado de memória puxado pela demanda de inteligência artificial.