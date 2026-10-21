83% dos profissionais de social media já usam IA: veja 3 prompts para posts no Instagram

Manter um perfil ativo no Instagram exige ideias novas, legendas bem escritas e atenção ao que o público responde. Para profissionais e empresas, essa tarefa se soma a uma rotina já cheia. Nesse cenário, ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT passaram a fazer parte da criação de conteúdo.

Segundo estudo da mLabs com mais de 4 mil profissionais de mídias sociais, 83% dos brasileiros já usam IA no dia a dia e 84% recorrem à tecnologia para desenvolver ideias de campanhas. O resultado, porém, depende da qualidade do comando enviado à ferramenta, chamado de prompt.

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O que é prompt e por que ele importa

Prompt é o texto digitado para orientar a resposta da IA. Quanto mais contexto ele traz, como o papel da ferramenta, o tema, o formato e o tom, mais próxima do esperado tende a ser a resposta.

Um pedido genérico, como “faça um post sobre café”, gera um texto genérico. Um comando que informa público, objetivo e estilo da marca costuma render material mais pronto para uso. A Fast Company Brasil reuniu três modelos de prompt para o Instagram, que servem de base para os exemplos a seguir.

Prompt 1: analisar tendências do nicho

O primeiro comando pede que o ChatGPT atue como criador de conteúdo e analise o que está em alta em um tema. A resposta pode incluir hashtags populares, formatos com mais engajamento, como Reels e carrosséis, e estilos visuais usados por marcas e criadores.

Exemplo prático: uma consultoria de recursos humanos pode escrever “Atue como criador de conteúdo do Instagram e analise as tendências em carreira e liderança. Liste hashtags, formatos e estilos visuais em alta e sugira como inovar”.

Dependendo da versão e dos recursos ativados, o ChatGPT pode não ter acesso a dados em tempo real. Por isso, vale conferir as informações nas métricas do próprio Instagram.

Prompt 2: gerar ideias de posts

O segundo comando ajuda a superar o bloqueio criativo. Ao informar o nicho, o usuário pede uma lista de ideias e, para cada uma, o formato ideal, uma sugestão de legenda, os elementos visuais e as hashtags.

Exemplo: “Dê cinco ideias de posts para Instagram no nicho de contabilidade para pequenos negócios. Para cada uma, indique formato, legenda, visual e hashtags”.

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Prompt 3: criar legendas que geram interação

O terceiro prompt pede que o ChatGPT atue como redator especializado em Instagram e escreva uma legenda a partir de um tema ou da descrição de uma imagem. O texto deve ser curto e trazer uma chamada para ação, ou seja, um convite claro para o leitor comentar, salvar ou clicar no link da bio.

Uma variação útil é pedir duas versões, uma divertida e outra emocional, e escolher a que combina com o tom da marca. Exemplo: “Escreva uma legenda curta sobre o lançamento do nosso curso de finanças, com chamada para ação e hashtags. Faça duas versões, uma leve e outra emocional”.

Cuidados ao usar a IA nos posts

Revise antes de publicar

A IA pode errar dados, repetir fórmulas e soar impessoal. A revisão humana garante informações corretas e uma voz alinhada à marca. A mLabs também defende o uso da IA como suporte, e não como substituta, do trabalho do profissional.

Ajuste em etapas

Raramente a primeira resposta é a definitiva. Pedir ajustes, como encurtar o texto, mudar o tom ou incluir um dado específico, costuma melhorar o resultado.

Os três comandos cobrem etapas diferentes do trabalho: análise de cenário, definição de pautas e redação. Combinados, formam um fluxo de produção que parte do tema e chega à legenda pronta para revisão. Ajustar nicho, público e objetivo em cada prompt adapta o resultado à realidade de cada perfil.

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