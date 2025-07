Anthropic negocia nova rodada de financiamento de até US$ 5 bi e pode triplicar valor de mercado

A startup de inteligência artificial Anthropic negocia uma nova rodada de financiamento que pode elevar sua avaliação de mercado para US$ 170 bilhões, de acordo com informações da Bloomberg.

O aporte será liderado pela gestora de investimentos Iconiq Capital e pode chegar a até US$ 5 bilhões. A empresa também mantém conversas com a Autoridade de Investimentos do Catar (QIA) e com o fundo soberano de Singapura, GIC, que avaliam participar da operação.

Empresa amplia disputa com OpenAI e xAI

Caso confirmada, a rodada representará uma valorização significativa em relação à avaliação anterior da Anthropic, de US$ 61,5 bilhões, após uma captação de US$ 3,5 bilhões liderada pela Lightspeed Venture Partners no início deste ano.

Fundada em 2021 por ex-integrantes da OpenAI, a Anthropic tem concentrado seus esforços no desenvolvimento de modelos de inteligência artificial com foco em segurança e confiabilidade. O novo investimento deve ser destinado à ampliação de infraestrutura e à contratação de especialistas, em um momento de acirrada concorrência com outras big techs do setor.

A OpenAI, principal concorrente, foi avaliada recentemente em cerca de US$ 300 bilhões. Já a xAI, empresa fundada por Elon Musk, busca uma avaliação próxima a US$ 200 bilhões.

Até o momento, nenhuma das empresas envolvidas comentou oficialmente sobre as negociações.